Аналитика
Статья опубликована в № 4314 от 03.05.2017 под заголовком: Налоговая политика: Кто заплатит за маневр

Кто заплатит за маневр

Экономист Вера Кононова с расчетами последствий налогового маневра 22/22
В марте министр финансов Антон Силуанов выступил с идеей нового налогового маневра
В марте министр финансов Антон Силуанов выступил с идеей нового налогового маневра
Е. Разумный / Ведомости

Для большинства участников экономики позитивный эффект от снижения страховых взносов до 22% будет нивелирован негативными последствиями повышения НДС до 22%. Наиболее ощутимые выгоды получит бюджетная система в связи с повышением собираемости доходов и экономией на выплатах страховых взносов на зарплаты бюджетников.

В марте министр финансов Антон Силуанов выступил с идеей нового налогового маневра – уменьшения нагрузки на компании по страховым взносам (путем снижения суммарной ставки с 30 до 22% фонда оплаты труда и перехода к плоской шкале начисления взносов) с одновременным повышением базовой ставки НДС с 18 до 22%. По его словам, такая реформа приведет к сокращению теневой занятости и повышению собираемости обязательных платежей и в то же время будет «нейтральной» с точки зрения нагрузки на бизнес и доходов бюджета. Минфин не раскрывает данные о том, какие эффекты принесет предлагаемый маневр экономике в целом и компаниям различных отраслей. Нет полной информации и по другим важным вопросам – например, о том, какие льготы по НДС и страховым взносам будут сохранены.

Для бизнеса предлагаемая реформа содержит востребованное предложение – сокращение страховых взносов и переход от все более усложняющейся системы их расчета к простой (плоская шкала на уровне 22%). По оценке ИКСИ на основе данных Росстата и ФСС, это снижение позволило бы уменьшить расходы работодателей на страховые взносы на 13–25% (в зависимости от уровня зарплат в отрасли).

Одновременное повышение НДС до 22% означает для бизнеса увеличение расходов практически на все закупки. Например, при покупке товаров и услуг, облагаемых сейчас НДС по ставке 18%, компании должны будут уплатить на 22,2% большие суммы налога. В целом по экономике рост выплат НДС поставщикам (так называемый входящий НДС для компаний, являющихся плательщиками данного налога) может составить от 21% (если льготная ставка НДС сохранится на уровне 10%) до 28% (если эта ставка будет отменена). Следует учитывать, что в масштабах экономики суммы входящего НДС весьма значительны. Например, по данным ФНС, сумма таких выплат за последние четыре квартала (за IV квартал 2015 г. и I–III кварталы 2016 г. – последние имеющиеся данные) составляет 33,8 трлн руб.

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В целом для компаний из большинства отраслей экономики, продукция которых облагается НДС по базовой ставке, повышение НДС в ходе маневра 22/22 сведет к минимуму позитивный эффект от снижения страховых взносов. В отдельных отраслях, где НДС составляет значительную часть налоговых отчислений, суммарная нагрузка повысится. Среди таких отраслей строительство, оптовая и розничная торговля, операции с недвижимостью.

Ощутимое снижение нагрузки будет наблюдаться только в секторах, менее вовлеченных в операции с НДС и при этом имеющих значительное число рабочих мест с низкими и средними зарплатами. Прежде всего это секторы образования, здравоохранения, госуправления и обеспечения безопасности, которые в значительной части представлены организациями бюджетной сферы.

Для бюджета предлагаемая реформа будет иметь два последствия: повышение стабильности доходов и сокращение расходов на содержание бюджетных организаций (в части страховых взносов на сотрудников).

Доля поступлений НДС (они характеризуются высокой собираемостью за счет применения современных средств контроля за операциями компаний) в суммарных доходах бюджета будет увеличена, а доля поступлений страховых взносов (их собираемость оценивается как относительно низкая) – снижена. Тем самым бюджетные поступления в целом станут более прогнозируемыми. Кроме того, снижение ставки страховых взносов может привести к тому, что привлекательность выплаты теневых зарплат снизится, что улучшит собираемость взносов в рамках новой системы.

По оценке ИКСИ, в условиях 2015 г. снижение ставки взносов до 22% привело бы к экономии более чем 140 млрд руб. для организаций, относящихся к сектору государственного управления и обеспечения военной безопасности, более 170 млрд в сфере образования и около 135 млрд в сфере здравоохранения. Суммарная экономия бюджетных средств при снижении страховых взносов составит около 420 млрд руб. (по оценке на основе данных Росстата, в образовании, госуправлении и обеспечении безопасности бюджетники составляют 97% занятых, а в здравоохранении – 87%).

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Вероятно, именно эта экономия стала причиной заявлений Минфина о «нейтральности» реформы для доходов бюджета. По оценке ИКСИ, в условиях 2015 г. предлагаемое снижение страховых взносов в целом по экономике вызвало бы снижение поступлений на сумму около 1200 млрд руб., в то время как повышение НДС привело бы к получению только 980–1000 млрд в качестве дополнительных доходов, в сумме объем выпадающих доходов бюджетной системы составил бы 200–220 млрд. Однако с учетом экономии на страховых взносах бюджетных организаций маневр 22/22 не только не вызовет выпадения бюджетных доходов, но и может привести к их росту.

Неизбежным негативным следствием маневра станет рост цен в связи с повышением ставки НДС. Минфин оценивает вклад повышения НДС в потребительскую инфляцию на уровне 2%, указывая при этом, что данное повышение будет «единовременным». Однако такие оценки представляются слишком оптимистичными. Например, продукт с отпускной ценой производителя 100 руб., который вместе с НДС сейчас стоит 118 руб. для потребителя, после повышения НДС будет стоить 122 руб., что означает рост цены на 3,4%. В свою очередь, риски увеличения потребительской инфляции станут не только ограничителем спроса, но и фактором продления жесткой денежно-кредитной политики Банка России.

В условиях стагнации необходимы совсем другие маневры, основанные на сокращении нагрузки на экономику в целях стимулирования восстановления деловой активности. Например, со стороны Минфина было бы целесообразно проработать вопрос об упрощении системы страховых взносов и снижении их базовой ставки, но без повышения НДС. При этом от Минфина потребовалась бы готовность к выполнению бюджетных обязательств в условиях дефицита бюджета, а также активные действия по расширению внутренних заимствований в начальный период реализации реформ. Восстановление деловой активности в результате снижения нагрузки на бизнес станет основой для расширения базы налогов и страховых взносов и обеспечит рост доходов бюджета в будущем.

Автор – замначальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ)

Полная версия статьи. Сокращенный газетный вариант можно посмотреть в архиве «Ведомостей» (смарт-версия)

Комментарии  ()
avatar-ds
04:15 03.05.2017
Ерунда какая-то, компании вообще не платят НДС, они его как есть переносят на потребителя, так что при изменении ставки НДС затраты компании не могут никак измениться, если не брать особые случаи арбитража между разными ставками, который в силу несовершенных или ушлых законов перекладывается с бюджета на компанию-закупщика. А вот нагрузка на оборотный капитал возникнет неминуемо, потому что бизнес перманентно кредитует бюджет по ещё не полученной с конечного потребителя полной сумме НДС.
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