Мебель, торговля и общепит

Межстрановые различия в наделенности фундаментальными факторами экономического роста, такими как защита прав собственности, образование или доступность финансов, не только влияют на размер инвестиций в соответствующей стране и темпы долгосрочного экономического роста, но и на то, из каких отраслей состоит соответствующая экономика.

Если права собственности недостаточно надежно защищены, предприниматели, скорее всего, сократят или вовсе откажутся от инвестиций в капитал. Ведь покупая дорогостоящее оборудование, машины, приборы и т. д. в среде с ограниченной защитой прав собственности, они создают риск для своего состояния и дохода. Например, рейдеры могут отобрать у них производственный капитал, если способны вести дела и заниматься производством самостоятельно. В противном случае они постараются наложить на оборудование арест, остановив производственные процессы, и потребовать регулярный выкуп за снятие ареста и возобновление производства. В такой ситуации технологичный бизнес, часто требующий крупных инвестиций, больших усилий и долгое время приносящий невысокую отдачу, становится еще менее доходным.

Однако вовсе не обязательно, что предприниматели в ответ на это наотрез откажутся от работы в экономике со слабыми институтами. Вполне возможно, что они поступят иначе, выбрав бизнес, который не требует больших инвестиций в производственный капитал и где производственные задачи может выполнять не слишком квалифицированная рабочая сила. Вместо создания цеха, производящего детали для микроскопов, на которые предъявляет спрос крупная международная компания, бизнесмен может выбрать открытие магазина или ресторана. Ремонт и оснащение арендованного помещения полками и холодильниками обойдется намного дешевле с точки зрения капитальных затрат. Останется нанять продавцов и кассиров, а также заполнить складские помещения товарами. В случае нарушения прав собственности потери от такого бизнеса окажутся гораздо меньше, чем от высокотехнологичного производства.

Разумеется, не только защита прав собственности влияет на выбор сектора. Причин для предпочтения того или иного бизнеса может быть много, и часто они воздействуют на решение предпринимателя одновременно. Недостаток образования может быть причиной плохого знания бизнесменом рынков технологичных товаров, таким образом ограничивая последнего в выборе сферы приложения капиталов и усилий. Медленная работа таможни, затрудняющая функционирование экспортных компаний и снижающая их конкурентоспособность, увеличивает стимулы к выбору других видов бизнеса. Банковский сектор, более охотно предоставляющий кредиты госмонополиям и часто отказывающий менее крупным частным компаниям в финансировании, становится причиной поиска предпринимателями видов бизнеса, развитие которых в меньшей мере зависит от регулярных займов.

Таким образом, экономики, где ингредиенты роста, такие как защита прав собственности, образование, банковское финансирование и т. д., развиты недостаточно, не только будут в подушевом выражении меньше экономик, где с факторами роста дела обстоят гораздо лучше, но и будут иметь другую структуру. Оптовая и розничная торговля, турагентства, кафе, салоны красоты, перевозка и транспортировка, производство пластиковых окон или мебели и прочих простых товаров и услуг для внутреннего потребления станет за редким исключением основным способом реализации предпринимательских усилий.

Этот результат позволяет сделать некоторые дополнительные выводы. Во-первых, ввиду того что выбор сферы деятельности определяет спрос на факторы производства, производственный капитал, а также управляющих ими высококвалифицированных специалистов – инженеров, программистов и проч. – они в подобной экономике оказываются менее востребованными. Спрос же на менее квалифицированный труд клерков и рабочих, напротив, сохраняется на высоком уровне. Нет ничего удивительного в том, что в стране, где бизнес состоит из компаний, производящих простые товары и услуги, спросом пользуется сегмент выпускников с ограниченным юридическим и экономическим образованием: чтобы типичная фирма в такой экономике функционировала, главным образом нужно заполнить вакансии в ее юридическом управлении, бухгалтерии, а также менеджменте.

Во-вторых, становятся более понятными частые проблемы богатых сырьевыми ресурсами экономик. Рост доходов от природных ресурсов позволяет им импортировать производственный капитал и улучшить инфраструктуру. Но если другие ингредиенты экономического роста, такие как образование, защита прав собственности, банковские кредиты, работа таможни и проч., недостаточно развиты, то большие возможности в покупке производственного капитала могут не дать результата. Ввиду плохой защиты прав собственности предприниматели будут бояться инвестировать в технологичные производства. Недостаток образования и знаний о том, как выпускать и продавать сложные экспортные товары, ограничит бизнесменов в выборе проектов, позволив формулировать преимущественно простые бизнес-идеи, вроде открытия магазинов, кафе или выпуска мебели. Сложность в получении кредита в банке также, скорее всего, вынудит бизнесмена отказаться от открытия технологичной компании. В результате предпринимательская активность найдет свой выход в секторах, предлагающих товары и услуги для внутреннего потребления, в продаже импорта.

Экспорт древесины в XIX в. помог развитию шведской экономики потому, что ко времени сырьевого бума в этой стране существовала сравнительно надежная защита прав собственности, корпус предпринимателей с техническими и естественнонаучными знаниями (к которому, в частности, принадлежали Эрикссон и Нобель), а также многие другие ингредиенты роста. В результате в стране появились всемирно известные технологичные экспортирующие компании, создающие устойчивый спрос на производственный капитал и квалифицированных специалистов, в том числе и с инженерным и естественнонаучным образованием. В Венесуэле же в последние 18 лет институты частной собственности и рынка подверглись глубокому разрушению, а размер знающего международные рынки сложных товаров и соответствующие технологии инженерного корпуса был недостаточен. В результате вместо роста страна приближается к гуманитарной катастрофе.

Таким образом, ингредиенты экономического роста – институты, знания, финансы и проч. – определяют облик экономики и востребованность факторов производства, таких как производственный капитал, образование или малоквалифицированный труд. Едва ли стоит надеяться на то, что этот облик возможно поменять за счет простых фискальных мер, таких как снижение налогов, или что он поменяется сам под влиянием роста сырьевых доходов. Требуется множество реформ, положительно воздействующих именно на фундаментальные факторы роста экономики.

Автор – старший научный сотрудник Института экономической политики им. Гайдара

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