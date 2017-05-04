Samsung снова первый

Samsung вернул себе первое место на мировом рынке смартфонов, которое в конце 2016 г. уступил Apple. Его доля в мировых поставках смартфонов составила 22,8% против 14,9% у Apple, следует из отчета IDC. О катастрофе со смартфоном Samsung Galaxy Note 7, который из-за возгорания батарей пришлось осенью 2016 г. срочно отзывать с рынка, покупатели практически забыли. Возможно, потому, что историю со «взрывающимся смартфоном» Samsung предал максимально возможной огласке, а также потратился на поддержку лояльности пользователей.

Наличие проблем было признано очень быстро, аппарат исчез с прилавков, компания долго искала и нашла причину дефекта. Все это происходило, что называется, в прямом эфире и потому не оставило места для маневра приверженцам теории заговора. То есть вопрос о том, не взрывоопасна ли вся продукция Samsung, выпущенная за последние несколько лет, был снят до того, как им успели задаться. При этом покупатели невезучего аппарата могли получить взамен флагман 2016 г. Galaxy S7 (разницу в цене с Note 7 возвращал производитель). Также они получали $50–100 (в зависимости от страны) на покупку аксессуаров.

Российских покупателей это мало затронуло – до продаж Note 7 в России так и не дошло.

Samsung удалось избежать бойкота покупателей – но дыру в продуктовой линейке транспарентностью и вынужденной щедростью закрыть затруднительно. Чтобы вернуть себе лидерство, Samsung начал продавать Galaxy S7 с заметной скидкой, а также сделал ставку на продвижение более дешевых моделей J- и A-серий, отмечают в своем отчете аналитики IDC. Из-за скидок и больших продаж относительно недорогих смартфонов выручка мобильного подразделения Samsung в I квартале 2017 г. год к году сократилась на 17%. Но первенство на мировом рынке смартфонов, очевидно, того стоит.

Не исключено, что освободиться от наследия Note 7 без катастрофических последствий Samsung помогли не только тактические ходы последних месяцев, но и долгосрочная стратегия. До недавнего времени смартфоны делились на iPhone и все остальные – как правило, работающие под операционной системой Android (ее использует и Samsung). Получалось, что в экосистеме Android незаменимых нет. Samsung же годами упорно доказывал, что в мире Android есть он – и уж затем все остальные. И попытки маркетологов Samsung доказать эту исключительность, возможно, начали приносить результат. Косвенно об этом свидетельствует опыт Samsung в России, где летом 2015 г. «Евросеть», «Связной», «Вымпелком» и «Мегафон» прекратили торговать его продукцией. Президент «Евросети» Александр Малис тогда объяснял происходящее высоким уровнем брака в поставках Samsung, а источник, близкий к южнокорейскому производителю, – желанием продавцов добиться от Samsung более выгодных условий. Несмотря на это, доля Samsung на российском рынке смартфонов практически не снизилась, а ритейлеры и операторы в итоге вернули его аппараты на полки. Во многом потому, что адекватной замены Samsung среди смартфонов других брендов не нашлось, объясняли это участники рынка.