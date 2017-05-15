От «красного пояса» к «библейскому»

Российский «библейский пояс» – области Центральной России, в населении которых доля называющих себя православными значительно превышает среднюю по стране, – приходится на ту же территорию, что и «красный пояс» 1990-х, группу регионов, устойчиво голосовавших за коммунистов. К такому выводу пришла в своем исследовании аспирант петербургского подразделения ВШЭ Мария Ухватова. Теперь считающие себя православными голосуют за действующую власть – Владимира Путина и «Единую Россию».

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