Статья опубликована в № 4320 от 15.05.2017 под заголовком: От редакции: Голос веры
От «красного пояса» к «библейскому»
«Православные» регионы чаще голосуют за власть
- Мария Железнова
- / Ведомости
Российский «библейский пояс» – области Центральной России, в населении которых доля называющих себя православными значительно превышает среднюю по стране, – приходится на ту же территорию, что и «красный пояс» 1990-х, группу регионов, устойчиво голосовавших за коммунистов. К такому выводу пришла в своем исследовании аспирант петербургского подразделения ВШЭ Мария Ухватова. Теперь считающие себя православными голосуют за действующую власть – Владимира Путина и «Единую Россию».
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