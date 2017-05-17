Город как инициатор и потребитель технологий

Почти 12 000 лет назад возникли первые города. Возможно, и раньше, но наука пока их не раскопала. А вот историю Иерихона и некоторых других древнейших городов уже можно проследить. По времени это совпадает с появлением первых земледельческих цивилизаций, в которых началось резкое увеличение продуктивности человеческого труда, производства пищи и, как следствие, рост численности населения. С тех пор она растет ускоряющимися темпами, и в настоящее время численность среднего мегаполиса уже превышает население всего человечества времен первых городов. Города стали провозвестниками цивилизации, ее драйвером и мотором. И будут ими, наверное, пока нас не сменят роботы.

Первые города были организованы достаточно однотипно – в центре был храм, вокруг него концентрическими кольцами располагались дома поселенцев. Эта схема с незначительными изменениями сохранилась до настоящего времени, и, как бы архитекторы ни экспериментировали с планировками, центром городов по-прежнему являются культурные и религиозные памятники. С появлением торговли в городе появился рынок, а с ним и посольства иностранных купцов (эти замечательные места можно обнаружить во всех старых городах). Так города перестали быть защитой от иноплеменников, а стали центрами глобальной сети. Уже во времена бронзового века, во втором тысячелетии до нашей эры, торговля между ведущими городами шла от территории Индии до Британских островов, ее связывал единый торговый язык (аккадский), единые правила торговли и политика взаимной выгоды.

В начале христианской эпохи, когда обещание всеобщего скорого спасения было основным аргументом, обращавшим народы в христианство, люди верили, что страшный суд вот-вот произойдет. И чтобы ускорить встречу с близкими, приносили своих мертвых в центр города – к храму, как правило, переделанному из бывшего языческого или построенному на его месте. Так города превратились в кладбища, а точнее, стали домом и для живых, и для ушедших (в большинстве традиций до того мертвых уносили и хоронили подальше от города). Со временем значение обета потускнело, но на его почве выросло новое, современное отношение к предкам – как к истории, традиции, культуре, передаваемой из поколения в поколение. А затем (это христианская Европа открыла первой) – отношение к человеку как к уникальному существу, чье наследие ценно, что создало культуру уникальности и шедевра (неповторимого произведения искусства) и в конечном счете современную, высокую цивилизацию.

В относительно недавнее время города стали драйверами технологического развития в новой индустриальной революции. Городской заказ на электрическое освещение Нью-Йорка (это, а вовсе не изобретение лампочки – главная заслуга Эдисона) открыл путь к электрификации промышленности и цивилизации в целом. Чтобы удовлетворить городской заказ, была создана вся основная инфраструктура современной электроэнергетики. Аналогичным по масштабу проектом стало строительство небоскребов – именно они стали крупнейшими заказчиками на сталь и сложные конструкции, а также на методы организации строительства. Сейчас города мира готовятся стать драйверами новой технологической революции. Посмотрим на основные направления.

На слуху начинающаяся революция автотранспорта. Два фактора – электрификация и роботизация автомобилей. Электрификация резко снижает вредные выбросы, а также значительно снижает шум от движения многочисленного автотранспорта. Это наверняка знакомо тем, кто ходил по улицам Пекина – несущийся в абсолютной тишине на тебя электробайк с китайцем, который уверен, что он король городских улиц. Столица Китая – лидер в области внедрения городского электротранспорта; подавляющая часть двухколесных средств передвижения, большинство автобусов и растущая доля автомобилей – электрические. Пекинцам надоело задыхаться в смоге, они хотят быть мировым лидером в том числе и по чистоте воздуха. Город в этой ситуации и поддерживает, и выступает заказчиком. Он создает сети электрозаправок (вместе с энергетическими компаниями), а также задает стандарты шумности и выбросов, управляя пошлинами и льготами. На сегодня рынок электромобилей Китая – второй в мире по количеству и первый по числу проданных в прошлом году машин.

Роботизация автотранспорта признана одной из самых значительных disruptive technology последних лет. Полная автономность транспорта – это не только удешевление логистики, это еще и повышение безопасности автомобильного движения. Но главное – это путь к полному отказу от личного владения автомобилем и переход к концепции sharing economy – приоритету покупки услуги, а не вещи. Первым революцию в городском автотранспорте совершил Uber (пока на такси с водителями). Администрация Сан-Франциско, первая решившаяся на эксперимент с массовым продвижением этой сети в городе, получила в итоге резкое (до 4 раз) увеличение пользования такси со стороны горожан. Ожидается, что по итогам создания роботизированного автомобиля тренд на пересадку горожан с личного и общественного транспорта станет массовым. Это существенно разгрузит дороги, снимет остроту проблемы парковок и решит попутно множество других градостроительных проблем. Роль города в этом – скорейшая адаптация инфраструктуры к роботам-водителям (это уже делают в США и Германии). И хотя пока в самом Сан-Франциско роботы Uber не прижились, по городкам Кремниевой долины они накатывают свои миллионы километров.

Следующая важнейшая реформа городской жизни – переход к полному цифровому управлению всеми процессами, или концепция Smart City. Как и в случае с переходом на цифру промышленности, город получает огромный эффект от создания умной инфраструктуры и инженерии. В городах, опробовавших применение этих технологий, происходит снижение потребления энергии на 30%, уличной преступности – на 30%, трафика – на 20%, потери воды – на 20%. А это все существенные статьи расходов городских бюджетов, которые так или иначе лежат на горожанах. Но вопрос даже не в экономии – качество жизни в ситуации, когда быстрый доступ к информации позволяет экономить время, ресурсы и нервы, на порядок иное. Как в свое время жизнь города изменилась благодаря ночному освещению улиц (кстати говоря, скептики тогда предрекали рост уличной преступности), так же цифровое управление повышает класс города на одну ступень, он переезжает из «эконома» в «бизнес». Многие технологии уже знакомы москвичам – например, электронные карты и навигаторы, однако это только начало. Возможность гибко управлять временем для заказа необходимых услуг, рост безопасности, использование сервисов доставки и логистики в один клик, гибкое управление энергетическими и транспортными потоками – все это значительно облегчает жизнь.

Для многих горожан город – это комфортное жилье. Технологическая революция и тут привносит множество полезных новаций. Изменения происходят на стыке двух концепций – распределенного образа жизни и работы и зеленого строительства. По оценкам аналитиков, удаленно к 2020 г. в России будет трудиться около 20% работников. Даже если предположить, что темпы роста будут не такими впечатляющими, только в Москве это означает, что почти 1 млн человек не будут нуждаться в ежедневном присутствии на рабочем месте. А значит, и нагрузка на городскую инфраструктуру будет снижаться. Зато вырастет значение комфортной малоэтажной застройки пригородов, в которых можно будет создавать поселения по интересам. Сейчас такие тенденции отмечаются в мире прежде всего для работников сферы высоких технологий, которые начинают предпочитать комфорт жизни удобству офиса.

Зеленое строительство становится в последнее время ведущим трендом в мировой городской застройке. Причины – не только экономия ресурсов (электропотребление падает примерно на 25%, а затраты воды – на 30%), но и существенное улучшение общей экологической обстановки в городе. Сейчас традиционные дома, особенно построенные в эпоху «бесконечных ресурсов», попросту греют атмосферу, увеличивая суммарное количество выбросов и влияя на климат (наверняка каждый, выбиравший себе квартиру в Москве, изучал карту ТЭЦ, чтобы не поселиться рядом с постоянным источником грязи в воздухе). Но зеленое здание – это еще и совершено другой комфорт для жителя: единые системы кондиционирования (с фильтрацией воздуха), грамотное использование тепла приводят к тому, что уже не нужно запускать загазованный холодный воздух в перегретые квартиры или включать электрообогреватель в периоды поспешных отключений. Стоимость строительства зеленого здания уже практически сравнялась со стоимостью традиционного, а в эксплуатации оно значительно дешевле. Жаль, что, упоминая о потребности в реновации, не говорят о необходимости озеленения московских зданий.

Современный, а особенно будущий мировой город – это креативный центр, в котором удобно и комфортно работать наиболее востребованным и глобально конкурентоспособным жителям. Это город, в котором культура, наука, среда, благоустройство, транспорт и жилье – мирового уровня. Технологии значительно понизили планку доступности качества жизни для всех на планете. Сделать воздух города чище, убрать с его улиц шум и пыль, сделать жилье комфортным и экономным, дать легкость в использовании сервисов, снизить затраты времени и денег становится по карману даже городам развивающихся стран. Лидерами градостроения становятся уже не мировые столицы ХХ в., а Сингапур, китайские города, Северная Европа. Города – потребители технологий резко увеличивают отдачу от занятий технологическим бизнесом своих граждан, поскольку первая крупная продажа зачастую основной ключ к успеху стартапа. Города обзаводятся своими венчурными фондами и стартап-конкурсами, чтобы первыми найти и внедрить технологию, которая повысит ценность города для горожан.

Ведь город – это прежде всего сообщество. И если ценности сообщества – общее развитие и успех, то и результатом становится красивый, удобный и чистый город.

Автор – директор дочерних фондов АО «РВК»

Цикл Urban Agenda выходит при поддержке Moscow Urban Forum 2017 и посвящен развитию мировых агломераций

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