Как еще надо переписать законопроект о реновации

Закон о реновации будет заметно переписан при подготовке ко второму чтению, и это хорошая новость. Как следует из проекта поправок, обнародованных группой депутатов всех фракций (обычно такая солидарность говорит о хороших перспективах принятия), многие особенно демонические инициативы московского правительства будут исключены или исправлены с учетом норм Конституции, Земельного, Жилищного и Градостроительного кодексов.

При всем при том фактически это поправки мэрии: они совпадают с теми предложениями, которые обнародовала московская Общественная палата после встречи с Сергеем Собяниным. Возвращается возможность обжаловать в суде решения и действия властей: не только о равнозначности новой квартиры старой, как это было в первой редакции закона, но и самого факта включения дома в список подлежащих сносу. Фиксируются в законе гарантии переселения в дом в своем же районе, в том числе и для жителей Центрального округа. Вносится норма о возможности выбора между равнозначной (по числу комнат) или равноценной (по стоимости, в том числе и в денежном выражении) заменой для владельцев квартир.