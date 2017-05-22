От редакции
Статья опубликована в № 4325 от 22.05.2017 под заголовком: От редакции: Законодательная терапия

Как еще надо переписать законопроект о реновации

Недостатки закона не исчерпываются нарушениями жилищных прав

Закон о реновации будет заметно переписан при подготовке ко второму чтению, и это хорошая новость. Как следует из проекта поправок, обнародованных группой депутатов всех фракций (обычно такая солидарность говорит о хороших перспективах принятия), многие особенно демонические инициативы московского правительства будут исключены или исправлены с учетом норм Конституции, Земельного, Жилищного и Градостроительного кодексов.

При всем при том фактически это поправки мэрии: они совпадают с теми предложениями, которые обнародовала московская Общественная палата после встречи с Сергеем Собяниным. Возвращается возможность обжаловать в суде решения и действия властей: не только о равнозначности новой квартиры старой, как это было в первой редакции закона, но и самого факта включения дома в список подлежащих сносу. Фиксируются в законе гарантии переселения в дом в своем же районе, в том числе и для жителей Центрального округа. Вносится норма о возможности выбора между равнозначной (по числу комнат) или равноценной (по стоимости, в том числе и в денежном выражении) заменой для владельцев квартир.

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Комментарии  ()
anmih.t
01:14 22.05.2017
1)Конечно очевидно, что этот закон не должен отменять Кодексы, иначе это создаёт прецедент хаотизации правоприменения, возврата к "лихим 1990-м годам". Т.е допущение приоритета закона о реновации станет принципиальным поражением презилента Путина в борьбе за возврат к законности... . 2)Также этот закон, если он будет давать приоритет реновации именно лишь для Москвы -- вызовет напряжённость в отношении регионов к Москве. И опять-таки это рискует стать поражением президента Путина в его борьбе против вольницы регионов (ведь исключение тогда будет не столько для столицы, но столицы как региона, т.к. нет никаких столичных функций, которые требуют реновации в особом порядке) . 3)Закон о реновации должен быть написан универсально для всех регионов, учитывать их интересы. А это требует обратной связи от регионов, получение предложений от них. Что требует останрвки спешки с принятием закона. . 4)Ко всему прочему огромный профицит бюджета Москвы в кризиснре время (тот профицит, что хотят пустить на реновацию) -- вызов для всех регионов. Пора принять меры, чтобы Москва вкладывала этот профицит не только в своих территориально-эгоистичных интересах спасения лишь своих бизнес проектов., но создала механизм для вложения в стратегически важные региональные активы. Ведь мы рискуем спасти стройкомплекс Москвы ценой погибели (отдачи иностранцам) Сибири и Дальнего Востока. Реновация лишь в Москве не оставит жителям дальних регионов ничего иного как, покупая жильё, мигрировать в Москву, опустошая азиатскую Россию! === Хочешь-не хочешь, но Президенту надо набираться смелости с тем, чтобы широким публичным жестом заставить не только инициаторов закона, но ГосДуму в целом работать по-взрослому, не спешить сейчас идя на поводу столичных лоббистов (ведь речь идёт об ухудшении ветхости домов, как сказал мэр Собянин, лишь через 10-15 лет), а работать на страну в целом! Итак, зреет необходимость отлагательного президентского вето: иначе это прямая угроза авторитету всей линии президента за последние 17 лет!
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