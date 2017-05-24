Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: От редакции: Монстрация власти
Монстрация власти
Госорганам не нужен закон о митингах — и обществу тоже
- Павел Аптекарь
- / Ведомости
Должно ли государство согласовывать митинги само с собой? Это не такой уж простой вопрос.
Сразу после терактов в Петербурге 3 апреля по России прошла волна массовых мероприятий, участники которых демонстрировали поддержку власти. Организаторами шествий в некоторых городах стали городские власти. Акции прошли с 6 по 8 апреля, хотя по закону «О митингах, шествиях и пикетированиях» уведомления необходимо подавать не позднее чем за 10 дней. На запрос о правомерности митинга прокуратура Владимира еще в апреле ответила, что на органы власти нормы профильного закона не распространяются.
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