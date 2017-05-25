Репутация против контроля

Действительно ли ваковский контроль позволяет снизить поток липовых диссертаций Евгений Разумный / Ведомости

Еще в конце 1990-х защита диссертации не требовала больших усилий. Для кандидатской помимо самой рукописи нужно было сдать три экзамена и опубликовать результаты исследования в научном издании. Диссертация могла представлять собой опубликованную монографию или учебник. Никак не регулировалось ни количество необходимых для защиты публикаций, ни журналы, в которых они должны появиться. Сейчас ситуация в корне изменилась. Задано необходимое количество публикаций: в социально-гуманитарных науках для докторской диссертации – не менее 15, для кандидатской работы – не менее трех. Министерство образования также определяет ряд требований, которым должны соответствовать журналы, начиная с количества кандидатов и докторов наук в редколлегии журнала и заканчивая тем, кого можно считать квалифицированным рецензентом.

В том, как сейчас организован порядок присуждения степени, нетрудно заметить уровень недоверия государства к ученым. Соискатели подозреваются в том, что они принесут слабый текст, опубликуют непонятно какие статьи в непонятно каких журналах, выберут оппонентов из числа ближайших коллег, которые напишут положительные отзывы. Университеты, в свою очередь, подозреваются в том, что устроят «плюшевые» советы, которые без разбора будут защищать кого угодно. Долгое время государство видело единственный способ этому противостоять – бюрократическое усложнение процедуры присуждения степени. Разрабатывались все новые правила, которые должны были затруднить работу «диссертационных фабрик».

Однако сейчас появился и другой путь – переложить контроль с государства на научное сообщество, которое должно запустить механизм репутации. Согласно постановлению правительства от 11 мая около 60 организаций смогут присуждать степени самостоятельно. Министерство образования перестает регулировать деятельность советов. Избранные университеты сами смогут определить, как организовать порядок присуждения степени. Казалось бы, научное сообщество должно приветствовать изменения. Однако громко звучат опасения, что двери неподконтрольных советов распахнутся для всех желающих и ничто не помешает им закрыть глаза на качество предоставленных рукописей. Есть и призывы смириться, терпеть издержки избыточного контроля – мол, заслон Высшей аттестационной комиссии (ВАК) против низкого качества диссертаций важнее свободы.

Но действительно ли ваковский контроль позволяет снизить поток липовых диссертаций? Сама ВАК видит свою роль именно в этом. В доказательство обычно приводятся цифры, которые показывают заметное снижение числа защищенных диссертаций за последнее время. Согласно данным ВАК, в 2013 г. в России защищено около 20 000 кандидатских и 2300 докторских диссертаций. А год спустя защищено всего 9800 кандидатских и 1500 докторских диссертаций. Если снижение связано с тем, что теперь труднее защитить плохую диссертацию, мы должны увидеть снижение количества защит главным образом в социально-гуманитарных дисциплинах – педагогических, экономических и юридических. По данным проекта «Диссернет», именно в этих трех специальностях чаще всего встречается плагиат: в экономике – 35%, педагогике – 23%, праве – 15% (от числа проверенных диссертаций). В естественных науках плагиат – редкое событие.

Однако статистика не подтверждает этого: в 2013 г. доля кандидатских диссертаций по социально-гуманитарным наукам составила 41%, в 2014 г. – 40,5%, в 2015 г. – 41,7% (от числа защищенных диссертаций в каждом году). Доля педагогических кандидатских диссертаций от числа всех защищенных кандидатских в 2013 г. составила 6,3%, в 2014 г. – 7,5%, в 2015 г. – 7,5%. Да, количество защит в абсолютных цифрах уменьшилось, но доли по дисциплинам заметно не изменились.

Общее снижение защит связано со стремлением ВАК ужесточить порядок присуждения степеней. Важно подчеркнуть, что это затронуло все науки независимо от их вклада в поток диссертаций низкого качества. В результате мер по закручиванию гаек многие специальности при советах перестали функционировать: в 2014 г. в среднем во всех дисциплинах закрылось 9% специальностей.

Они закрывались в первую очередь в социально-гуманитарных дисциплинах: в среднем для этого блока количество специальностей уменьшилось на 13,7%, тогда как для остальных наук – на 4,3%. Однако снижение защит произошло и в тех науках, где специальностей закрылось меньше: в физико-математических науках в 2013 г. защитилось 1300 кандидатских диссертаций, в 2014 г. прошло 852 защиты. При этом количество специальностей при советах уменьшилось только на 6%.

Снижение общего количества защит произошло не только за счет закрытия специальностей при советах, но и в результате снижения среднего количества защит на совет. Другими словами, через советы стало меньше проходить диссертаций. В 2013 г. среднее количество защит на одну специальность в диссовете составляло 3,3 (значимых различий между дисциплинами не обнаружено). Год спустя среднее количество защит на специальность стало составлять 1,7. Причем в социально-гуманитарных науках в сравнении с другими науками эта цифра значимо выше: 2,1 против 1,4. Закручивание гаек со стороны ВАК привело к тому, что издержки выросли для всех дисциплин, в том числе и тех, которые меньше всего подозревались в «фальсификате». В них также закрывались отдельные специальности и целые диссоветы. Если совет продолжил работу, то снизилось количество желающих пройти через всю процедуру защиты диссертации. При этом ВАК пока не справилась с тем, чтобы «пена» ушла за счет дисциплин, прославившихся своими фабриками липовых диссертаций.

Попытка создания заслона против диссертаций низкого качества одновременно приводит и к значительному ущербу для науки. Те, кто действительно занимается исследованиями на высоком уровне, тратят свое время и силы, которые могли бы иметь большую отдачу для развития науки (или вовсе в связи со всеми издержками отказываются от этой затеи). А те, кто «заказывает» диссертации, приобретают и весь пакет услуг по защите.

Возможность присуждать собственные степени хотя бы ограниченному количеству организаций – это первый шаг к снижению издержек для добросовестных ученых. Так стоит ли волноваться по поводу негативных последствий новой реформы, если ужесточение контроля не в силах справиться с липой, но приносит ощутимый вред нормальной науке?

Автор – научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге

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