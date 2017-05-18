Методом самоочистки
- Павел Аптекарь
- / Ведомости
Российское правительство запустило пилотный проект, реализация которого при благоприятных обстоятельствах может привести к восстановлению значимости присужденных в нашей стране ученых степеней, престижа российской науки и, если говорить шире, института репутации.
Согласно постановлению правительства (опубликовано в среду), право самостоятельного, без утверждения в Высшей аттестационной комиссии (ВАК) присуждения степеней кандидатов и докторов наук кроме МГУ и СПбГУ получат другие университеты и НИИ. Они должны соответствовать критериям, подтверждающим качество научной и педагогической работы. В вузах и НИИ должны действовать диссертационные советы по соответствующей специальности, доля отмененных решений о присвоении ученых степеней за последние три года не может превышать 1%. На каждые 100 преподавателей и научных сотрудников должны приходиться не меньше 100 публикаций в год, зарегистрированных в Web of Science. В первое время, по расчетам правительства, новыми полномочиями могут воспользоваться 45 вузов и 20 НИИ.
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