МС-21 «Иркута» встречен со сдержанным оптимизмом

У МС-21 шанс есть Корпорация «Иркут»

В минувшее воскресенье, 28 мая, совершил первый полет самолет МС-21 производства корпорации «Иркут». Ожидается, что поставки лайнеров начнутся в 2019 г.

Об «Иркуте» в последнее время слышно немного. А ведь когда-то это была первая в российском военно-промышленном комплексе частная вертикально-интегрированная компания. В 2004 г. она провела IPO на российских биржах. Инвесторы купили 23,3% акций, весь «Иркут» был оценен в 16,7 млрд руб. Спустя пару лет капитализация достигла исторического рекорда – 31,4 млрд руб. (сейчас – 12,8 млрд руб.). «Иркут» был в фаворе у инвесторов, а его менеджмент строил планы по листингу на зарубежных биржах. Недаром подготовленные перед IPO отчеты организаторов сделки – МДМ-банка и CSFB были названы очень пафосно: «Пристегните ремни перед взлетом» и «Воин холодной войны расправляет крылья».

У оптимизма инвесторов были веские причины. Продажи основной продукции «Иркута» – военных истребителей – шли очень хорошо. К тому же компания собиралась выйти на рынок гражданской продукции – в первую очередь с самолетом-амфибией Бе-200. «Усилия менеджмента направлены на достижение паритета продаж гражданских и военных самолетов в течение ближайших 10 лет», – говорилось в отчете МДМ-банка. А еще до IPO было объявлено о том, что 10% компании покупает EADS.

Но довольно скоро оптимизм сошел на нет. В 2006 г. «Иркут» вошел в государственную Объединенную авиастроительную корпорацию. Параллельно ВТБ скупил на рынке 5% EADS, рассчитывая на укрепление кооперации в аэрокосмической сфере между Россией и Европой. Но менеджмент EADS нового инвестора не принял, а в начале 2008 г. европейская корпорация и сама продала долю в «Иркуте». К концу года капитализация российской компании рухнула до 2,7 млрд руб.

С тех пор «Иркут» жил без каких-то прорывов. Выручка плясала в основном вокруг отметки 1,5–1,7 млрд, корпорация, как правило, показывала или небольшие чистые убытки, или небольшую же чистую прибыль. Зато чистый долг вырос более чем вдвое – до $1,27 млрд. Впрочем, все это время «Иркут» вынашивал проект, который может серьезно изменить компанию. Речь об МС-21. Этот лайнер из класса самых востребованных в мире – узкофюзеляжных среднемагистральных самолетов. Только в СНГ, по прогнозу Boeing, спрос на них в ближайшие 20 лет составит 810 машин. Всего же в мире – более 28 000.

Сейчас на этом рынке правят бал Airbus и Boeing. Но у МС-21 шанс есть. Для начала в портфеле «Иркута» уже 175 твердых заказов, а с мягкими набегает больше 300. Эксперты комментируют перспективы нового лайнера со сдержанным оптимизмом. Все-таки это четвертый в мире самолет с композитным крылом. У него хорошая аэродинамика и привлекательная цена ($90 млн по каталогу). Но речи о том, чтобы стать серьезным оппонентом Airbus и Boeing, похоже, пока не ведется. Ведь производственные планы весьма скромны. Планируется произвести 900–1000 судов. Но даже такое количество способно кардинально увеличить доходы компании. А затем уже можно замахнуться и на большее.