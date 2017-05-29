Российский самолет МС-21 совершил первый полет

Заказано уже более 300 машин, для окупаемости проекта надо продать 900

Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: МС-21 уже в небе

МС-21 до первого публичного полета еще предстоит пройти летные испытания Корпорация «Иркут»

Первый полет лайнера МС-21-300 (расшифровывается как «Магистральный самолет 21 века») состоялся в воскресенье, 28 мая. Полет продлился 30 минут, сообщила пресс-служба «Иркута» (предприятие входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). Мероприятие несколько раз откладывалось. Сначала полет планировался в декабре 2016 г., потом в марте и апреле.

МС-21 – лайнер в самом востребованном в мире сегменте среднемагистральных судов, где сохраняется дуополия Airbus и Boeing. Емкость российского рынка в этом сегменте в 2017–2036 гг. составит порядка 720 самолетов, планируется занять около 50%. Поставки МС-21 начнутся после получения сертификата типа в 2019 г., сообщили в пресс-службе «Иркута».

Всего планируется выпустить 900–1000 МС-21, рассказывал федеральный чиновник. Получается, что до двух третей судов предназначено на экспорт. ОАК с 2011 г. производит ближнемагистральные самолеты SSJ100, их планируется продать 595 шт., к началу апреля выпущено 122.

В целом разработка МС-21 обойдется приблизительно в 245 млрд руб., рассказывали два федеральных чиновника.

На МС-21 уже получено 312 заказов, 175 из которых – твердые контракты с внесенной предоплатой, говорит представитель «Иркута». В том числе 50 самолетов заказал «Аэрофлот». Операционные расходы при эксплуатации МС-21 будут на 12–15% ниже по сравнению с аналогами, основной вклад в повышение эффективности внесет крыло из полимерных композитов, впервые в мире созданное для самолетов вместимостью свыше 130 пассажиров. Доля композитов в конструкции МС-21 – свыше 30% – уникальна для этого класса, сообщает пресс-служба корпорации.

Проект МС-21 был запущен в начале 2000-х гг., но серьезное госфинансирование началось в 2008 г., рассказывал представитель «Иркута». Ранее поставки самолетов планировалось начать в 2016 г. За это время мировые лидеры выпустили на рынок новые поколения среднемагистральных судов – Airbus 320/321 neo и Boeing 737 MAX, – превосходящие предыдущие модели по эффективности примерно на 15%.

Сергей Мамонтов / РИА Новости Ближне-среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый полет в Иркутске на аэродроме Иркутского авиационного завода 1/12 Корпорация «Иркут» Продолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1000 м при скорости 300 км/час, сообщили в корпорации «Иркут». На фото: глава компании принимает доклад летчиков-испытателей 2/12 Корпорация «Иркут» Во время полета была выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом. МС-21 будет вмещать от 163 до 211 кресел (в зависимости от компоновки). Максимальная дальность полета — 6000 км 3/12 Корпорация «Иркут» МС-21 — это первый российский ближне-среднемагистральный самолет, потенциальный конкурент самых распространенных на мировом и российском рынке моделей – Boeing 737 и Airbus 320/321 4/12 Корпорация «Иркут» В июне прошлого года корпорация «Иркут» провела первую публичную презентацию летного образца российского среднемагистрального самолета. Его полное название — «Магистральный самолет XXI века» 5/12 Корпорация «Иркут» Государство вложило в МС-21 около 75 млрд руб., еще столько же вложил «Иркут» за счет собственных средств и кредитов 6/12 Владимир Байкальский / ТАСС К 2018 г. будет произведено четыре самолета, потом производство будет увеличиваться: с 2020 г. – по 20 судов в год, с 2023 г. – по 70, рассказывал в июне 2016 г. заместитель гендиректора «Иркута» Сергей Яманов 7/12 Сергей Мамонтов / РИА Новости Минпромторг рассчитывает к 2037 г. выйти на совокупный объем поставок МС-21 более 1000 самолетов 8/12 Владимир Байкальский / ТАСС У корпорации есть проавансированные контракты на 185 МС-21, сообщает ТАСС, в том числе 50 самолетов заказано для «Аэрофлота» 9/12 Сергей Мамонтов / РИА Новости Самолет предлагается заказчикам с двумя типами двигателей — PW1400G (США) и ПД-14 (Россия) 10/12 Сергей Мамонтов / РИА Новости Проект самолета реализуется с начала 2000-х гг., но серьезное государственное финансирование проекта началось в 2008 г. и продлится до 2022-2023 гг. 11/12 Сергей Мамонтов / РИА Новости Сейчас МС-21 предстоит программа летных испытаний и сертификация по российским и международным нормам 12/12

«Все равно самолет потенциально очень интересный и будет востребован, если удастся воплотить все задуманные идеи, – говорит ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта Высшей школы экономики Федор Борисов. – Легкое композитное крыло компенсирует вес более широкого фюзеляжа, который даст более высокий уровень комфорта в сравнении с конкурентами». «Первый полет дает начало летным испытаниям, которые и покажут, выдерживаются ли заявленные характеристики. Если это не удастся, то у программы будут проблемы, – говорит гендиректор Infomost Борис Рыбак. – Но композитное крыло и хорошая, по предварительным данным, аэродинамика дают основания ожидать успеха».

МС-21 придется конкурировать не только с Airbus и Boeing, но и с китайским С919. 5 мая состоялся первый полет этого самолета. Обе страны ориентируются примерно на одни экспортные рынки: стать третьим игроком после Airbus и Boeing в развивающихся странах за счет господдержки продаж и политических договоренностей, признает человек, близкий к ОАК. А политического веса и денег у Китая больше, тревожится он.

Китай пока все-таки существенно отстает от России в авиастроении, хотя разрыв быстро сокращается, говорит Борисов. Едва ли С919 будет широко востребован за пределами Китая и зависящих от него стран, отмечает эксперт.