Чем МС-21 отличается от своих аналогов

Новый самолет будет вмещать от 163 до 211 кресел (в зависимости от компоновки) Сергей Мамонтов / РИА Новости

В воскресенье, 28 мая, российский ближне-среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый полет в Иркутске, сообщили на Иркутском авиационном заводе (корпорация «Иркут»). Пробный полет прошел в штатном режиме.

Новый самолет будет вмещать от 163 до 211 кресел (в зависимости от компоновки). Максимальная взлетная масса составит 79 250 кг, максимальная коммерческая нагрузка — 22 600 кг. Максимальная дальность полета МС-21 — 6000 км. Длина самолета составляет 42,2 м, высота — 11,5 м, размах крыла — 35,9 м.

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Особенностью МС-21 является крыло из полимерных композиционных материалов, впервые в мире созданное для узкофюзеляжных самолетов вместимостью свыше 130 пассажиров, рассказали «Ведомостям» в корпорации «Иркут». Кроме того, впервые в истории отечественного самолетостроения лайнер предлагается заказчикам с двумя типами двигателей — PW1400G (США) и ПД-14 (Россия). Также МС-21 отвечает перспективным требованиям по защите окружающей среды.

Самолет имеет инновационную кабину пилотов — эргономичную и с современными интерфейсами, что позволяет повысить ситуационную осведомленность, упростить ряд рутинных операций, значительно сократить утомляемость экипажей и, как следствие, повысить безопасность полетов.

Еще одна особенность лайнера — увеличенный диаметр фюзеляжа с возможностью перекомпоновки салона для разных типов перевозчиков. Это обеспечивает повышенный комфорт пассажирам и уменьшает время их посадки и высадки. «Увеличенное личное пространство МС-21 значительно снижает утомляемость от полета и обеспечивает для пассажиров и экипажа комфорт на уровне широкофюзеляжного самолета», — заметили в корпорации «Иркут».

Первый полет является важной частью комплекса испытаний, которые должен пройти самолет, отметили в корпорации «Иркут». Ранее усилия были направлены на проведение наземных испытаний. Объем испытаний беспрецедентно большой, так как в конструкции МС-21 велика доля композитов, что уникально для этого класса лайнеров, пояснили в корпорации.

Дальше самолету предстоит пройти заводские и сертификационные испытания, которые могут длиться до двух лет. Большая часть сертификационных испытаний будет проходить на базе летно-испытательного и доводочного комплекса ОКБ Яковлева в «Жуковском».

«Первый полет нашего новейшего гражданского лайнера МС-21 — историческое событие для глобального рынка авиатехники, — прокомментировал испытания министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. — Проект вобрал в себя лучшие на сегодняшний день конструкторские решения, технологии, производственные практики. Это серьезный шаг вперед в развитии российского самолето- и двигателестроения».

По словам министра, МС-21 — «наиболее совершенный продукт в мире среди своих аналогов — узкофюзеляжных среднемагистральных самолетов», он превосходит своих конкурентов «благодаря разработанному российскими конструкторами уникальному крылу».

Новый самолет позволит авиаперевозчикам снизить эксплуатационные расходы, добавил Мантуров. Расчетное сокращение прямых операционных расходов при эксплуатации самолета МС-21 составит 12-15% по сравнению с аналогами.

Минпромторг рассчитывает к 2037 г. выйти на совокупный объем поставок МС-21 более 1000 самолетов. Коммерческие поставки МС-21 могут начаться в 2019 г., после получения сертификата типа. Сейчас, по данным корпорации «Иркут», заказано 312 машин, включая твердые заказы на 175 самолетов (по последним получены авансовые платежи). По оценкам компании, емкость рынка в России новых самолетов в период 2017-2016 гг. составит порядка 720 воздушных судов. Планируется занять около 50% российского рынка.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин доложил президенту Владимиру Путину об успешном первом полете нового российского гражданского самолета МС-21. Об этом сообщается на сайте Кремля. Ранее Рогозин опубликовал на своей странице в Twitter фото с летных испытаний. «Летаем», — прокомментировал он фотографии.

Путин поздравил с первыми испытаниями президента корпорации «Иркут», генерального конструктора ОКБ им. А. С. Яковлева Олега Демченко, коллектив предприятия-производителя и всех работников отрасли.