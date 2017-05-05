Китайский конкурент МС-21 поднялся в воздух

Liu Kun / Imago / ТАСС

Первый образец С919 был собран в Шанхае в ноябре 2015 г., разработка лайнера велась с 2008 г., напоминает ТАСС. В работе над самолетом на разных этапах участвовали более 200 различных предприятий и 36 научно-исследовательских центров из 22 провинций КНР

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