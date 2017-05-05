Китайский конкурент МС-21 поднялся в воздух
Начались летные испытания узкофюзеляжного лайнера С919
В международном аэропорте Шанхая «Пудун» начались первые летные испытания китайского пассажирского реактивного узкофюзеляжного лайнера С919
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Китайский самолет является прямым конкурентом российского МС-21 (на фото снизу). Основными преимуществами российского самолета считается углепластиковое крыло (китайцы отказались от него ради темпа разработки) и увеличенный диаметр фюзеляжа
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Лайнер впервые поднялся в воздух. До этого он прошел около 118 различных предполетных наземных тестов, включая руление на взлетно-посадочной полосе на разных скоростях
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Первый образец С919 был собран в Шанхае в ноябре 2015 г., разработка лайнера велась с 2008 г., напоминает ТАСС. В работе над самолетом на разных этапах участвовали более 200 различных предприятий и 36 научно-исследовательских центров из 22 провинций КНР
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Самолет может выпускаться в нескольких модификациях с разным количеством посадочных мест (от 158 до 190). Средняя дальность полета C919 составит порядка 4075 км, максимальная - 5000 км. Авиалайнер может подниматься на высоту до 12 100 м
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По оценкам экспертов, по основным эксплуатационным характеристикам C919 будет в одном ряду с Boeing 737 и A320, но производитель обещает сделать его более экономичным. Такую же цель преследуют создатели российского МС-21, летные испытания которого должны начаться через несколько недель
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