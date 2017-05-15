Лайнер МС-21 выполнил рулежки на аэродроме в Иркутске

Первый полет может состояться в ближайшие дни

Новейший российский пассажирский авиалайнер МС-21-300 в прошедшие выходные выполнил рулежки на аэродроме корпорации «Иркут» в рамках подготовки к первому полету, сообщила пресс-служба корпорации (входит в состав ОАК).

«В рамках подготовки к первому полету ведутся проверки систем самолета, идет отработка наземных запусков маршевой и вспомогательной силовой установки, выполняются рулежки и пробежки на аэродроме завода», – говорится в пресс-релизе. По словам собеседника «Ведомостей» в ОАК, первый полет состоится в ближайшие дни.

В июне прошлого года корпорация «Иркут» провела первую публичную презентацию летного образца российского среднемагистрального самолета МС-21 (полное название «Магистральный самолет XXI века»). Государство вложило в МС-21 около 75 млрд руб., еще столько же вложил «Иркут» за счет собственных средств и кредитов. МС-21 впервые поднимется в небо в 2017 г., обещал премьер-министр Дмитрий Медведев.

К 2018 г. будет произведено четыре самолета, потом производство будет увеличиваться, с 2020 г. – по 20 судов в год, с 2023 г. – по 70, рассказывал заместитель гендиректора «Иркута» Сергей Яманов.

Каталожная цена МС-21 – около $90 млн. Но она используется только при расчете авансов и штрафных санкций для заказчика, реально все самолеты в мире по более или менее крупным контрактам продаются со скидкой примерно в 50% от каталожной цены.

МС-21 – потенциальный конкурент самых распространенных на мировом и российском рынках моделей Boeing 737 и Airbus 320/321.

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