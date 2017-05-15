Лайнер МС-21 выполнил рулежки на аэродроме в Иркутске

Новейший российский пассажирский авиалайнер МС-21-300
Алексей Никольский / Ведомости
Новейший российский пассажирский авиалайнер МС-21-300 в прошедшие выходные выполнил рулежки на аэродроме корпорации «Иркут» в рамках подготовки к первому полету, сообщила пресс-служба корпорации (входит в состав ОАК).
«В рамках подготовки к первому полету ведутся проверки систем самолета, идет отработка наземных запусков маршевой и вспомогательной силовой установки, выполняются рулежки и пробежки на аэродроме завода», – говорится в пресс-релизе. По словам собеседника «Ведомостей» в ОАК, первый полет состоится в ближайшие дни.
В июне прошлого года корпорация «Иркут» провела первую публичную презентацию летного образца российского среднемагистрального самолета МС-21 (полное название «Магистральный самолет XXI века»). Государство вложило в МС-21 около 75 млрд руб., еще столько же вложил «Иркут» за счет собственных средств и кредитов. МС-21 впервые поднимется в небо в 2017 г., обещал премьер-министр Дмитрий Медведев.
К 2018 г. будет произведено четыре самолета, потом производство будет увеличиваться, с 2020 г. – по 20 судов в год, с 2023 г. – по 70, рассказывал заместитель гендиректора «Иркута» Сергей Яманов.
Каталожная цена МС-21 – около $90 млн. Но она используется только при расчете авансов и штрафных санкций для заказчика, реально все самолеты в мире по более или менее крупным контрактам продаются со скидкой примерно в 50% от каталожной цены.
МС-21 – потенциальный конкурент самых распространенных на мировом и российском рынках моделей Boeing 737 и Airbus 320/321.
В Иркутске показали самолет МС-21
Марина Лысцева / ТАСС
8 июня корпорация «Иркут» провела выкатку (первая публичная презентация летного образца нового самолета) российского ближнесреднемагистрального самолета МС-21 (полное название «Магистральный самолет XXI века»)
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Марина Лысцева / ТАСС
Это первый российский ближнесреднемагистральный самолет, потенциальный конкурент самых распространенных на мировом и российском рынке моделей – Boeing 737 и Airbus 320/321. На первом плане – глава корпорации «Иркут» Олег Демченко
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Марина Лысцева / ТАСС
Зрителям показали анимационный фильм о творческом процессе создания самолета
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Александр Астафьев / пресс-служба правительства/ ТАСС
В финале фильма занавес был убран, и перед собравшимися предстал самолет, названный именем советского генконструктора Александра Яковлева и имеющий бортовой номер 21001. В кабине – премьер-министр России Дмитрий Медведев
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Александр Астафьев / пресс-служба правительства/ ТАСС
Дмитрий Медведев, находящийся в Иркутске с рабочим визитом, заявил, что первый борт МС-21 поднимется в небо в следующем году
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Марина Лысцева / Корпорация «Иркут»
Вместимость представленной модели МС-21-300 – 211 кресел. Выкаченный экземпляр оснащен американским двигателем Pratt & Wittney 1400, однако для машины создается и российский двигатель ПД-14
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Марина Лысцева / ТАСС
Накануне журналистам на заводе был продемонстрирован находящийся в состоянии высокой готовности в цехе окончательной сборки фюзеляж МС-21, предназначенный для статических испытаний
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Денис Гришкин / Ведомости, Марина Лысцева / ТАСС
Контур остекления кабины пилотов МС-21 подчеркивает сходство с первым разработанным с нуля в России гражданским самолетом Superjet (слева)