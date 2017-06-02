Непредсказуемость лесоповала

Максим Стулов / Ведомости

Шквал 29 мая лишил жизни 16 человек, упавшие деревья были причиной смерти большинства из них. Царство небесное! Двести человек пострадали, некоторые тяжело, пожелаем им скорого выздоровления. Сильно или слабо, но повреждены несколько сотен зданий, несколько тысяч автомобилей, без счета – разные более мелкие предметы.

Многие из пострадавших, а еще больше – из просто напугавшихся хотели найти виновных, кого-то, кто ответил бы за разрушительное воздействие стихии. К примеру, председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко бранила Гидрометцентр, который не предупредил!

Гидрометцентр же, кажется, не виноват. По современным представлениям, пишет Антонида Алексеева с соавторами в журнале «Результаты испытания новых и усовершенствованных технологий, моделей и методов гидрометеорологических прогнозов», шквалы происходят из-за глубокой влажной конвекции. Для влажной конвекции необходимы три условия: 1) достаточная (не менее 60%) влажность в приземном слое; 2) неустойчивость в нижней тропосфере; 3) динамическое вынуждение, из-за которого воздушные частицы поднимаются до уровня свободной конвекции. Отдельно важно, что более 80% шквалов происходит на холодных фронтах. Все это не слишком понятно обычному человеку; если же сделать простой вывод из этих пунктов, то надо сказать, что усиление ветра до шквалистого очень плохо поддается прогнозу даже самыми современными методами – в основном потому, что стихия достигает критической силы на очень небольших территориях. К сожалению, на этих-то участках деревья и погубили людей.

Отдельного упоминания и сожаления заслуживают и сами городские деревья, не меньшие мученики скверной экологии, чем сами москвичи. Здоровое дерево, может, и выдержало бы тот самый непредсказуемый шквалистый ветер, но здоровых-то деревьев на московских улицах почти нет. Кстати, довольно часто о шквалах метеорологи узнают по космическим снимкам, где обнаруживаются так называемые ветровалы – узкие полосы вырванных с корнем вполне здоровых лесных деревьев.

Когда-нибудь метеорологи смогут собирать в режиме реального времени данные с каждой сотки территории, а ботаники выведут сорт тополя, который будет успешно питаться противогололедными реагентами. И шквалы можно будет начать предсказывать, а деревья валиться в таких жутких количествах перестанут. Но думаю, и в те счастливые годы будущего торжества науки от Божиего произволения защититься не выйдет – просто потому, что это не в силах человеческих.