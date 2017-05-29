Урагана с такими жертвами в Москве не было за всю историю наблюдений

Ураган в Москве 29 мая 2017 г. унес жизни наибольшего числа людей в истории наблюдений. По официальным данным столичного департамента здравоохранения, при урагане погибли 11 человек. «Из-за шквалистого ветра, обрушившегося на Москву, за медицинской помощью в настоящий момент обратилось более 50 пострадавших, среди них есть дети», - сказали в департаменте.

До этого самым разрушительным в истории наблюдений в современной истории столицы считался ураган, обрушившийся на Москву в ночь на 21 июня 1998 г. Тогда, по данным московского комитета здравоохранения, погибли девять человек, пострадали 165. Ветер в тот день достигал скорости 20 м в секунду в Москве и 30 м в секунду в Подмосковье, повалил несколько тысяч деревьев в столице, нарушил освещение почти 200 улиц.

Не менее девяти человек погибли от похожего удара стихии в 1904 г.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, ураган повалил несколько сотен деревьев - не менее 600.