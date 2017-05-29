А. Гордеев / Ведомости

В результате внезапно начавшегося ураганного ветра в Москве погибли не менее трех человек (девушка и двое мужчин). Есть пострадавшие, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Около 15.50 на ВВЦ в районе павильона №36 дерево упало на девушку 26 лет. От полученных травм она скончалась», - уточнил он. Ранее стало известно о том, что мужчина погиб в результате падения дерева на юго-западе города, недалеко от площади Джавахарлала Неру. Также мужчина погиб на Новомарьинской улице (юго-запад Москвы).

Поваленным деревом убило человека недалеко от метро «Университет» на юго-западе Москвы. «Возле дома 18 по Ломоносовскому проспекту после падения дерева погиб мужчина», — заявил источник «РИА Новости». Еще одного мужчину в столице придавило деревом. «Мужчина выжил, однако не может самостоятельно выбраться, к нему направляются спасатели», - сказал источник.

Как сообщает Life, в Подмосковье (Одинцовский район) во время сильных порывов ветра при падении деревьев были травмированы два ребенка. Один инцидент произошёл на территории детского сада, другой - у кинотеатра «Юность».

«Сильным ветром уже повалены деревья на юго-востоке, западе и в центре Москвы, на многих улицах упавшими деревьями повреждены автомобили, в некоторых районах сорваны легкие рекламные щиты», - передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города. Как сообщили очевидцы, на востоке Москвы на Первомайской улице снесло детскую площадку и повалило детскую горку, в Печатниках разбросало мусорные контейнеры. Сильный ветер и дождь могут продлиться до вечера. Порывы ветра достигают 16 м в секунду, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на метеобюро Москвы.

«В Москве может выпасть до 15 мм осадков, это треть нормы… в принципе, скорости ветра значительные. Мы ожидаем, что к 21.00 весь этот процесс уже должен сместиться за пределы Московской области», - отметили в метеобюро, добавив, что в результате холодного фронта может пойти град. В считанные минуты температура воздуха опустилась на несколько градусов, хотя еще на 15.00 мск на метеостанции на ВДНХ температура воздуха была 25,3 градуса, передает «Интерфакс».

В Москве закрыты на вход станции метро «Филёвский парк» и «Пионерская». Интервалы движения поездов увеличены из-за упавшего дерева. Ведутся работы по возобновлению движения. Возникли проблемы и при движении поездов на Рижском направлении Московский железной дороги, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«В связи с погодными условиями приостановлено движение электропоездов на Рижском направлении МЖД», - отметили в компании. Помимо этого из-за падения дерева на пути около станции Мамонтовская поезда не ходят на Ярославском направлении из Пушкино в сторону Москвы.

Сильный ветер повалил деревья в подмосковной резиденции премьер-министра Дмитрия Медведева, передает «РИА Новости». Перегорожен выезд с парковки резиденции. Представители делегации и журналисты, освещающие мероприятия, временно не могут уехать из резиденции премьера.

На дорогах Москвы ожидаются пробки из-за урагана, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД). «Непогода может негативно отразиться на дорожной ситуации. В связи с неблагоприятными погодным условиями в городе возрастает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий», — заявили в центре.

Прохладная погода с дождями продлится в Москве до июня. Тепло придет в столицу не ранее середины следующей недели, сообщили в погодном центре «Фобос». «Погода на предстоящей рабочей неделе ожидается прохладной, неустойчивой, с кратковременными дождями, время от времени прошумят грозы. Во вторник в Москве и области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью +10… +12 градусов, днем в Москве 15-17 градусов тепла», — отметил специалист центра.