Экономика антиподов

Австралийское экономическое чудо сменяет голландское. Завтра национальное бюро статистики Австралии опубликует данные за I квартал 2017 г., которые, как ожидается, установят новый мировой рекорд продолжительности непрерывного экономического роста в отдельно взятой стране – 103 квартала, или почти 26 лет (на которые пришлись два мировых финансовых кризиса). Действующий рекорд принадлежит Нидерландам, где период непрерывного роста, пусть даже и околонулевого в 2002–2003 гг., был прерван падением экономики на 4% в 2009 г.

Австралии повезло с географией (близость к Китаю) и геологией (запасы угля и железной руды), но дело не только в везении, отмечает The Economist. Китай обеспечил подъем добывающей отрасли Австралии (за 2002–2012 гг. экспорт полезных ископаемых вырос в 3 раза, их доля в общем объеме экспорта составляет почти 30%), который совпал со стремительным ростом цен на уголь и руду. Даже сейчас, когда цены далеки от прежних максимумов, они все равно остаются выше, чем до начала бума.

Снижение цен на природные ископаемые и замедление роста китайской экономики в 2010-е привело к снижению темпов роста и Австралии, но не до уровня рецессии, как в других странах-экспортерах. Бюджетная экономия в тучные годы позволила провести в кризис масштабную программу стимулирования, сопоставимую по объемам с китайской.