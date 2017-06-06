Как правильно жечь

Регионы и центр никак не могут договориться о правилах сжигания травы Сергей Портер / Ведомости

В Красноярском крае, Бурятии и Иркутской области от лесных пожаров и поджогов травы и мусора сгорели сотни домов, погибли люди. Как и в других регионах, в большинстве случаев пожары начинались с поджогов травы на брошенных полях, с бывших и давно не используемых огородов вокруг деревень, с горящих груд опилок возле пилорам. Все эти очаги сначала были маленькими и безобидными на вид. Но никто не потушил их вовремя.

С пожарами можно бороться, и для этого не всегда нужны гигантские бюджеты. Для этого нужны в первую очередь верные решения и адекватный менеджмент.

Исследование, проведенное специалистами «Гринпис» по итогам весенних месяцев 2017 г., показало, что во многих регионах страны ситуация с пожарами явно сдвинулась в лучшую сторону. Пожары начали тушить вовремя, поджогов травы случается все меньше, на торфяные пожары научились реагировать своевременно. Среди регионов-лидеров, которые при весьма скромных бюджетах смогли принципиально улучшить ситуацию, Тверская, Ярославская, Брянская, Ивановская области. Есть такие успехи и в Сибири, и на Дальнем Востоке. В ходе исследования важно было выяснить, работает ли принятый в 2015 г. федеральный запрет на выжигание травы. В целом по стране выводы очень обнадеживающие. Гореть в последние два года стало меньше. А с опасной привычкой жечь траву постепенно справляемся.

Среди прочих есть регион, который последние 13 лет каждый год сильно горел, но два года назад двумя простыми решениями сильно улучшил ситуацию. Это Якутия. Уже третий год подряд республика показывает прекрасные результаты по сравнению со среднемноголетними значениями пожаров в своем регионе. Якутия просто стала тушить пожары сразу и стала лучше соблюдать (по сравнению с другими регионами) запрет на поджог травы. Напомню, запрет был введен в 2015 г. после сбора почти 100 000 обращений к президенту. Наконец были приняты поправки в правила противопожарного режима, запретившие бесконтрольное выжигание травы на землях всех категорий.

В Якутии до 2014 г. включительно с ведома и одобрения республиканских властей массово выжигали пастбища и сенокосы. Почти каждый год это приводило к катастрофическим лесным пожарам. В 2015 г. региональные власти учли трагические итоги массовых поджогов сухой травы в Хакасии (где за один день, 12 апреля, сгорело больше 1200 домов) и отказались от выжигания раньше других, перед началом пожарного сезона в своем регионе, за несколько месяцев до введения общего федерального запрета. Впервые за много лет регион пережил пожароопасный сезон без катастрофических лесных пожаров. В 2016 г. вступил в силу уже федеральный запрет, траву в Якутии опять не жгли и пожарной катастрофы опять избежали. Об итогах весны 2017 г. судить пока рано: она в Якутии фактически только начинается, но там, где уже могло гореть, массовых поджогов травы пока не было, как и сколько-нибудь существенных лесных пожаров.

При этом именно губернатор Якутии Егор Борисов публично обратился к президенту с просьбой позволить регионам самим устанавливать правила и самим жечь. «Люди вынуждены проводить сельхозпалы, секретно их проводят. При этом мы их контро­лировать не можем, сжигают и уходят от ответственности, просто исчезают. А если бы разрешали им легально, то мы могли бы контролировать, требовать с них подписи за ответственность и т. д. Люди просто вынуждены этим заниматься нелегально. В результате, наоборот, становится больше пожаров от сельхозпалов», – говорит Борисов. В ответ на это глава МЧС Владимир Пучков напомнил, что МЧС были разработаны правила для сельхозземель, определяющие порядок выжигания там, где оно необходимо. То есть помимо запрета на бесконтрольное сжигание так называемым сплошным палом есть и правила, как сжигать можно. Просто у сельхозпредприятий нет либо желания, либо ресурсов, чтобы безопасно выжигать траву по этим правилам. Да, это труднее и затратнее – что-то сжигать на сельхозземлях можно только в специально подготовленных местах, небольшими кучками, окопанными, в безветренную погоду etc. Но восстанавливать сгоревшие дома еще дороже. А денег в Якутии на то, чтобы тушить крупные пожары, просто нет. Борисов как раз на это и просит денег. И если выполнить первую его просьбу, они понадобятся.

До принятия запрета на выжигание травы площади пожаров от сельхозпалов в регионе измерялись иногда миллионами гектаров за год. И остановить их не получалось. Регион так хорошо боролся с пожарами последние годы, что просит разрешить у себя устраивать побольше пожаров.

В итоге в поручении президента правительству от 25 мая предписано до 1 июля «рассмотреть вопрос о целесообразности предоставления субъектам Российской Федерации права выжигать растительность на сельхозземлях». Если вопрос будет решен в сторону отказа от федерального запрета, это отбросит всю страну в деле борьбы с пожарами на два года назад.

Каким может быть исполнение президентского поручения, чтобы это сработало на пользу стране? В регионах возможно введение более конкретных, возможно более строгих, ограничений на выжигание травы. Такие нормы могут быть приняты с учетом региональной специфики. Где-то важно прописать меры безопасности для степей, где-то для оленьих пастбищ. Где-то предусмотреть более жесткие, чем прописано в федеральных правилах, меры ответственности. Также за счет поправок в региональное законодательство регионы могут расширить перечень служб, которые могут бороться с указанными нарушениями. Так, важно создать ситуацию, когда в том числе полиция сможет привлекать к ответственности за нарушение и федеральных, и региональных правил. Сейчас штрафовать могут инспектор лесной охраны и инспекторы пожарного надзора, их очень мало. Кстати, с 28 мая полномочия пожарного надзора могут передавать регионам.

Автор – руководитель противопожарной программы «Гринпис России»