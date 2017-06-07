Наш русский маккартизм
- Мария Железнова,
- Николай Эппле
- / Ведомости
Набор атрибутов, позволяющих чувствительной к пропаганде части населения ощущать себя обитателями осажденной крепости, дополнится важной составляющей. В Совете Федерации планируют создать комиссию по мониторингу иностранного вмешательства в дела России.
Возможно, прообразом для нее стала комиссия конгресса США по антиамериканской деятельности, существовавшая в 1930–1970-е гг. и особенно поддержанная сенатором Джозефом Маккарти в 1950-е. Комиссия эксплуатировала тему ксенофобии и «красной угрозы» для борьбы с левыми, коммунистами и инакомыслящими, пока инициированные ею законы не были отменены как неконституционные.
Как сообщает «Коммерсантъ», комиссия Совета Федерации продолжит работу, начатую на парламентских слушаниях «Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная практика» под председательством спикера верхней палаты Валентины Матвиенко. В Кремле об инициативе Совета Федерации знают и, видимо, не против: «Безусловно <...> попытки вмешательства во внутренние дела России существуют, они хорошо известны <...> внимание, которое уделяют [этой теме] депутаты, вполне понятно и объяснимо», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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