Наш русский маккартизм

Статья опубликована в № 4337 от 07.06.2017 под заголовком: От редакции: Наш маккартизм

Набор атрибутов, позволяющих чувствительной к пропаганде части населения ощущать себя обитателями осажденной крепости, дополнится важной составляющей. В Совете Федерации планируют создать комиссию по мониторингу иностранного вмешательства в дела России.

Возможно, прообразом для нее стала комиссия конгресса США по антиамериканской деятельности, существовавшая в 1930–1970-е гг. и особенно поддержанная сенатором Джозефом Маккарти в 1950-е. Комиссия эксплуатировала тему ксенофобии и «красной угрозы» для борьбы с левыми, коммунистами и инакомыслящими, пока инициированные ею законы не были отменены как неконституционные.

Как сообщает «Коммерсантъ», комиссия Совета Федерации продолжит работу, начатую на парламентских слушаниях «Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная практика» под председательством спикера верхней палаты Валентины Матвиенко. В Кремле об инициативе Совета Федерации знают и, видимо, не против: «Безусловно <...> попытки вмешательства во внутренние дела России существуют, они хорошо известны <...> внимание, которое уделяют [этой теме] депутаты, вполне понятно и объяснимо», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.