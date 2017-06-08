Откуда берутся абсурдные решения

Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: От редакции: Марш энтузиастов

Мы привыкли, что с подчеркнуто странными инициативами выступают депутаты Госдумы. Перестала удивлять широта применения таких уголовных статей, как экстремизм или оскорбление чувств верующих. Но немало глупых решений или нормотворческих инициатив возникает вроде бы самостоятельно в головах региональных чиновников.

Минздрав Саратовской области в среду отменил изданный 30 мая приказ, который обязывал врачей сообщать полиции о лишившихся девственности, беременных и заразившихся венерическими заболеваниями пациентках моложе 16 лет. Документ, как писала «Медуза», был инициирован местным управлением СК и согласован прокуратурой. По официальной версии, приказ отменили из-за «широкого общественного резонанса», но обещают доработать. Надо отметить, что в прошлом году центральный СК просил центральный Минздрав примерно о том же.

На днях главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель сообщил, что жители домов, находящихся на гостевом маршруте участников чемпионата мира по футболу, должны за свой счет либо застеклить все балконы и лоджии, либо убрать остекление – чтобы достичь единообразия фасадов.