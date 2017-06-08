От редакции
Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: От редакции: Марш энтузиастов

Откуда берутся абсурдные решения

Низкое качество управления в регионах выгодно всем уровням власти

Мы привыкли, что с подчеркнуто странными инициативами выступают депутаты Госдумы. Перестала удивлять широта применения таких уголовных статей, как экстремизм или оскорбление чувств верующих. Но немало глупых решений или нормотворческих инициатив возникает вроде бы самостоятельно в головах региональных чиновников.

Минздрав Саратовской области в среду отменил изданный 30 мая приказ, который обязывал врачей сообщать полиции о лишившихся девственности, беременных и заразившихся венерическими заболеваниями пациентках моложе 16 лет. Документ, как писала «Медуза», был инициирован местным управлением СК и согласован прокуратурой. По официальной версии, приказ отменили из-за «широкого общественного резонанса», но обещают доработать. Надо отметить, что в прошлом году центральный СК просил центральный Минздрав примерно о том же.

На днях главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель сообщил, что жители домов, находящихся на гостевом маршруте участников чемпионата мира по футболу, должны за свой счет либо застеклить все балконы и лоджии, либо убрать остекление – чтобы достичь единообразия фасадов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике