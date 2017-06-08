Откуда берутся абсурдные решения
- Николай Эппле,
- Павел Аптекарь
- / Ведомости
Мы привыкли, что с подчеркнуто странными инициативами выступают депутаты Госдумы. Перестала удивлять широта применения таких уголовных статей, как экстремизм или оскорбление чувств верующих. Но немало глупых решений или нормотворческих инициатив возникает вроде бы самостоятельно в головах региональных чиновников.
Минздрав Саратовской области в среду отменил изданный 30 мая приказ, который обязывал врачей сообщать полиции о лишившихся девственности, беременных и заразившихся венерическими заболеваниями пациентках моложе 16 лет. Документ, как писала «Медуза», был инициирован местным управлением СК и согласован прокуратурой. По официальной версии, приказ отменили из-за «широкого общественного резонанса», но обещают доработать. Надо отметить, что в прошлом году центральный СК просил центральный Минздрав примерно о том же.
На днях главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель сообщил, что жители домов, находящихся на гостевом маршруте участников чемпионата мира по футболу, должны за свой счет либо застеклить все балконы и лоджии, либо убрать остекление – чтобы достичь единообразия фасадов.
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