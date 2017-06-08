Оправдание законом

Упрощая, можно сказать, что от одного оправдательного приговора на судью в 10 лет мы получили одно оправдание в 2,5 года А. Гордеев / Ведомости

Оправдание – одна из основных форм реализации права гражданина на судебную защиту. Оправдывая подсудимого, суд констатирует отсутствие события или состава преступления (обвиняемый ничего не делал или же его действия не были преступными) либо непричастность обвиняемого к преступлению. Наряду с оправданием существует несколько других способов не наказывать человека и тем более не отправлять его в тюрьму, но во всех этих случаях остается судимость или запись «привлекался к уголовной ответственности».

Недавно судебный департамент при Верховном суде опубликовал официальную статистику о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел за 2016 г. Она показывает, что количество оправданий и прекращений дел по реабилитирующим основаниям выросло с 0,14% в 2015 г. до 0,56%, т. е. почти в 4 раза. Упрощая, можно сказать, что от одного оправдательного приговора на судью в 10 лет мы получили одно оправдание в 2,5 года. Но что стоит за этими оправданиями? Это новый тренд в работе судебной системы или следствие временных обстоятельств?

При сравнении статистики за 2015 и 2016 гг. обнаруживается, что скачок числа оправданий вызван только двумя статьями: злостное уклонение от уплаты алиментов на детей (ст. 157 УК РФ) и кража (ст. 158 УК РФ). И формально речь идет не об оправданиях, а о прекращениях по реабилитирующим основаниям. Рост прекращений по этим статьям выглядит впечатляющим: с 8 до 3158 прекращений по алиментам и с 7 до 2329 по кражам. При таком небольшом проценте оправданий изменение данных всего по двум статьям дает на первый взгляд взрывной общий эффект, но в абсолютных цифрах это примерно 4000 оправданных на 1 млн осужденных.

Почему именно по этим преступлениям судьи стали более снисходительными? Ответ можно найти в изменениях законодательства. 3 июля 2016 г. в УК РФ и УПК РФ законом № 323-ФЗ (им же были декриминализированы некоторые виды побоев) были внесены изменения, суть которых заключается в превращении части правонарушений из уголовных преступлений в административные проступки.

С 15 июля 2016 г. (дата вступления в силу закона) за неуплату алиментов без уважительных причин теперь предусмотрена административная ответственность, а уголовная может наступить только при условии неоднократности деяния (лицо привлечено к ответственности, но алименты продолжает не платить). Для мелких хищений (краж, мошенничества, присвоения и растраты) был повышен предел с 1000 до 2500 руб., и теперь человек, первый раз укравший в магазине бутылку коньяка за 2000 руб., получит не судимость, а административный штраф.

На практике изменения в законодательстве привели к тому, что во всех уже возбужденных и поступивших в суд делах из-за обратной силы закона пропал состав уголовного преступления, что является основанием для их прекращения (ч. 2 ст. 24 УПК РФ). Это и отразилось в статистике. К сожалению, по имеющимся данным невозможно отследить количество прекращений уголовных дел по месяцам, но заметна разница в полугодиях 2016 г. В первом полугодии, до вступления в силу этих изменений, прекращений по кражам было 23, а уже во втором – 1617, по прочим (куда входит неуплата алиментов) в первом полугодии – 53, во втором – 2307.

В постановлениях второго полугодия 2016 г. о прекращении уголовного дела, например, по неуплате алиментов в мотивировочной части появилась типовая фраза: «Таким образом, в связи с внесением изменений в ст. 157 УК РФ действия подсудимого, ранее не привлекавшегося к административной ответственности за неуплату алиментов, не содержат состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ действующей редакции, таким образом, преступность и наказуемость деяния были устранены новым уголовным законом».

Из этого следует, что всплеск числа оправданий – это кратковременный эффект инерции системы и прекращения судами уже возбужденных уголовных дел. Дальше система перестроится, и уголовные дела в таких обстоятельствах просто не будут возбуждаться. В 2017 г. число оправданий скорее всего уменьшится, но и дел в производстве будет меньше, так как вся масса мелких краж и алиментов уйдет в административное производство. И мы больше не увидим таких сильных колебаний по этим статьям.

Однако есть и хорошие новости. Статистика говорит нам о том, что эта незаметная реформа не была напрасной. Изменения касались нескольких тысяч дел по мелким кражам и неуплате алиментов, которые уже находились в судах. А те дела, которые вступление закона в силу застигло на досудебной стадии, прекращались дознавателями без передачи в суд. Значит, за год до реформы поток таких дел измерялся тысячами, а возможно, и десятками тысяч. И в нынешнем году мы увидим снижение судимости по этим статьям. Мы настолько привыкли к тому, что законодатель реформирует лишь неработающие статьи УК, что данная новелла выглядит как что-то необычное. Тем не менее она составляет тот небольшой, но важный положительный в части последствий опыт гуманизации уголовного закона, на который следует ориентироваться в будущем.

Автор – младший научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге