Реформы не нужны

Привычная критика реформаторских усилий российской власти сводится к тому, что они никогда не бывают последовательными. Сознательный уход от политических изменений, нежелание усиливать какую-либо из элитных групп, предлагающих свои стратегии, и просто традиционное предпочтение тактики замораживает, кастрирует или смешивает до состояния неисполнимости любые здравые планы реформ. Но, возможно, у Кремля есть и мотив, который можно условно назвать экономическим: на самом деле, несмотря на все лозунги об опережающем росте, власть вполне довольна стагнацией. Подумаешь, 1,5% – зато свои, кровные!

Как пишут в своем докладе по итогам Петербургского экономического форума Олег Кузьмин и Викрам Лопес из «Ренессанс капитала», консервативный сценарий на будущее – сохранение роста на уровне нынешних 1,5–2%, низкая инфляция и ставка ЦБ, отказ от массированной приватизации – в принципе, вполне устраивает российскую власть. Предложения «слева» и «справа» о том, как удвоить рост до 4%, не будут реализованы именно поэтому.

Для Путина – следующего президента, если исходить из его участия и победы в выборах, – непривлекателен отказ от нынешней системы госкапитализма. Госкапитализм соответствует сложившейся политической модели, структура экономики также базируется на большой роли государства. Ускорение до 4% требует изменения модели и, соответственно, ставит под сомнение власть Кремля над экономикой. Перемены потребуют политической воли, напоминают аналитики слова Алексея Кудрина, но не очевидно, что экономика входит в число приоритетов руководства.