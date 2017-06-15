От редакции
Статья опубликована в № 4342 от 15.06.2017 под заголовком: От редакции: Неравная занятость

Неравная занятость

В развитых странах структура рабочих мест поляризуется, у России другие проблемы

Развитые страны преодолели последствия экономического кризиса в сфере занятости, однако новые рабочие места отличаются от прежних. Об этом свидетельствуют данные доклада ОЭСР «Перспективы занятости 2017».

Уровень занятости в странах ОЭСР к концу 2018 г. достигнет 61,5% (среди людей 15–74 лет); это выше уровня в 60,8% в конце 2007 г. По данным Eurostat, в I квартале этого года число трудоустроенных в странах Евросоюза и еврозоны выросло до максимальных значений за всю историю наблюдений – соответственно 234,2 млн и 154,8 млн человек.

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