Деловой климат: налоговый рентген

Новые стандарты открытости налоговой информации ставят новые вопросы о балансе публичных и частных интересов в информационной сфере Е. Егоров / Ведомости

Страны Северной Европы отличаются не только высоким уровнем налогового бремени, но и тем, что многие сведения о налогоплательщиках, в том числе гражданах, общедоступны. Следуя их примеру, Федеральная налоговая служба России (ФНС) 25 июля впервые разместит на своем официальном сайте в форме открытых данных значимые сведения обо всех 4,7 млн компаний, состоящих на учете в налоговых органах. Прежде они не только не подлежали публикации, но и считались налоговой тайной (информация о физических лицах, включая индивидуальных предпринимателей, по-прежнему раскрытию не подлежит).

В открытом доступе окажутся следующие сведения за предыдущий календарный год:

– суммы доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности компании;

– среднесписочная численность работников организации;

– сумма уплаченных компанией налогов (по каждому налогу).

Ежемесячно будут публиковаться:

– суммы недоимки, пеней и штрафов, допущенные налоговые правонарушения и меры ответственности за них;

– специальные налоговые режимы, применяемые налогоплательщиком, а также участие налогоплательщика в консолидированной группе налогоплательщиков.

Поправками в статью 102 Налогового кодекса предлагалось также опубликование совокупной суммы выплат работникам за предыдущий год. На основании этих данных и информации о численности сотрудников можно было бы судить о средней заработной плате в компании, но при утверждении законопроекта в окончательной редакции депутаты исключили это положение – видимо, во избежание роста социальной напряженности. 25 июля 2017 г. будут опубликованы сведения за 2016 г. (в части правонарушений будет опубликована информация о решениях налоговых органов, вступивших в силу в июне 2017 г.).

Это событие может повлиять на состояние налоговой системы и даже произвести серьезные сдвиги в сложившихся общественных отношениях. Нет сомнений, что информация будет востребована не только журналистами, но и гражданами, организациями и государственными органами.

Наибольший интерес представляют сведения об уплаченных налогах, а также начисленных недоимках, пенях и штрафах, поскольку информация о численности работников, а также о доходах и расходах общедоступна в составе отчетности, предоставляемой компаниями органам государственной статистики.

На опубликовании данных об организациях долгое время настаивала сама ФНС. Вполне справедливо она полагает, что это позволит компаниям тщательнее проверять контрагентов и выбирать наиболее состоятельных, чтобы не оказаться случайно вовлеченными в схемы по уходу от налогов.

Опубликование поможет гражданам лучше оценить экономическое положение компаний при инвестировании в строительство жилья, а также в случаях привлечения средств населения финансовыми организациями. С этой информацией компании будут более осознанно принимать решение о выборе деловых партнеров, о необходимости дополнительных гарантий оплаты, о перспективах взыскания долгов. Данных об уплаченных налогах давно ждут региональные и местные власти для планирования своих бюджетов, а также для выстраивания отношений с компаниями, работающими на их территории. Это вполне может быть как режим наибольшего благоприятствования, так и наоборот. Большая прозрачность может повлечь антикоррупционный эффект, особенно при госзакупках, так как нередко заказы получают специально созданные фиктивные (подставные) компании-пустышки. Официальные сведения об уплаченных налогах позволят сформировать объективные рейтинги налогоплательщиков, а также поставить деловую репутацию компании в зависимость от ее доли в финансировании публичных потребностей. Наконец, новая информация может быть использована для оценки налоговой нагрузки компаний отрасли – здесь выявятся свои лидеры и аутсайдеры, что будет дополнительным источником оценки для инвесторов. Сопоставление налоговой нагрузки компаний поможет понять, соблюдается ли конкурентная среда в рамках отрасли.

Конечно же, чаще всего предприниматели будут использовать эти сведения для проверки налоговой благонадежности потенциального контрагента, а также контроля за его текущим состоянием. Кроме того, новый информационный ресурс позволит выявлять случаи корпоративной неверности, когда менеджеры часть прибыли направляют в подконтрольные им компании, намеренно встраиваемые при закупках или продажах. Новые возможности будут использованы и для совершенствования многочисленных коммерческих электронных сервисов по проверке и оценке контрагентов.

По нашему мнению, в дальнейшем можно было бы использовать накопленную сумму уплаченных налогов (своего рода налоговый капитал) в целях предоставления налогоплательщикам налоговых льгот, привилегий и бюджетных субсидий. Сегодня в одинаковом положении и компания, которая за многие годы работы заплатила в бюджет десятки и сотни миллионов, и бизнес, который постоянно переводит активы на новую компанию, чтобы не платить налоги. Это напоминает советскую уравниловку, когда независимо от трудового вклада люди получали примерно одинаковую зарплату. Учет уплаченных в прежние годы налогов в отношениях с государством позволит перейти от формального равенства к равенству настоящему, соразмерному вкладу каждого в общее дело.

Закон предусматривает, что не публикуется информация о налогах, уплаченных при ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Исключение таможенных платежей оправдано лишь отсутствием информации о них у налоговой службы и должно быть устранено по мере интеграции налоговых и таможенных органов.

Новые стандарты открытости налоговой информации ставят новые вопросы о балансе публичных и частных интересов в информационной сфере – один из таких вопросов по жалобе компании из Финляндии недавно пришлось решать Европейскому суду по правам человека. Поэтому к определению объема и порядка публикации необходимо подходить очень осторожно. Согласно приказу ФНС информация о правонарушениях, а также недоимках, пенях и штрафах публикуется после вступления в силу решения налогового органа по итогам проверки. Как правило, решение вступает в силу после рассмотрения апелляционной жалобы налогоплательщика в вышестоящем налоговом органе. Приказ не принимает во внимание, что в дальнейшем решение может быть обжаловано в суде и признано недействительным, как не предусматривает и публикации сведений о результатах судебного обжалования начисленных сумм. Это может нанести репутационный ущерб компании, поэтому приказ нуждается в доработке. Наиболее комфортным решением была бы публикация не сразу после вступления решения в силу, а только после завершения судебного разбирательства или в том случае, если в законный срок решение не было обжаловано в суде.

Автор – руководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев групп»

Полная версия статьи. Сокращенный газетный вариант можно посмотреть в архиве «Ведомостей» (смарт-версия)