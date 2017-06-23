Вас не существует

Экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский арестован на два месяца по обвинению в хищении средств на постановке якобы несуществующего спектакля «Сон в летнюю ночь». Да, нам кажется привычным, что инициированное наверху силовой вертикали дело было спущено вниз, а внизу люди работают на результат, система обратного хода не имеет и т. д. Но дело еще и в выветривании из слова его означаемого, превращения слова в набор звуков. Очевидное перестает быть вероятным, теперь мы будем привыкать и к этому.

Малобродский, взятый под стражу в зале суда, проходит обвиняемым по делу о краже 200 млн руб. бюджетных средств, выделенных на популяризацию искусства проекту «Платформа» Кирилла Серебренникова. Малобродскому вменяется, в частности, мошенничество при постановке спектакля «Сон в летнюю ночь»: гособвинение полагает, что бюджетные деньги (2,3 млн руб.) были выделены, но работа не выполнена, а деньги украдены, потому что спектакля не было.

«Сон в летнюю ночь» – одна из самых известных постановок Серебренникова, которая идет в возглавляемом им «Гоголь-центре» до сих пор. Будучи заметным театральным событием, «Сон» был номинирован в 2014 г. на «Золотую маску» и был увиден, соответственно, не только зрителями (которые купили билеты) и критиками (которые написали рецензии), но и жюри (которое обсуждало его под протокол) – и не только в Москве, но и в Петербурге и Париже.