Из жизни отвечающих

Да дураки. Владимир Путин, Президент России

Эту цитату мы взяли не с сайта Кремля и даже не из сообщений информагентств, а из газеты «Коммерсантъ» от 25 мая. Но эти два слова были так широко и с удовольствием растиражированы всеми российскими СМИ (и никем, кстати, до сих пор не опровергнуты), что, по сути, приобрели статус официального заявления.

В своем репортаже Андрей Колесников рассказал, как во время вручения государственных наград худрук Театра наций Евгений Миронов передал Владимиру Путину письмо деятелей культуры в защиту режиссера Кирилла Серебренникова, у которого днем ранее прошли обыски по делу о хищениях в «Гоголь-центре». А после церемонии у актера с президентом состоялся вот такой диалог:

– Вы знали? Знали об этом?!

– Да, – подтвердил президент. – Вчера узнал.

<...>

– Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!

– Да дураки, – неожиданно сказал Владимир Путин.

Эта короткая ремарка просто напрашивается на исторические аналогии.

Рано утром 7 декабря 2012 г. в квартире у режиссера Павла Костомарова прошел обыск: следователи искали материалы по болотному делу, которому было посвящено несколько эпизодов документального цикла «Срок». На следующий день премьер Дмитрий Медведев давал интервью в прямом эфире, после которого, не зная, что одна из камер все еще работает, прокомментировал действия силовиков так: «Козлы они».

Правда, на этом аналогии заканчиваются, потому что в 2012 г. за честь коллег отважно вступился официальный представитель СКР Владимир Маркин. Не называя имен, он заявил «Интерфаксу», что согласно УПК обыски разрешено проводить с 6.00 и ему «странно было услышать комментарий, не только оскорбляющий следователей, но и подрывающий авторитет всех правоохранительных органов страны».

Генерал Маркин теперь отстаивает честь и достоинство российских гидроэлектростанций, а его сменщики в СКР комментировать президента не рискнули. Но означает ли это, что из «дураков» Путина силовики сделают более серьезные выводы, нежели из «козлов» Медведева? Отнюдь. С одной стороны, Костомаров, несмотря на маркинскую отповедь премьеру, в обвиняемого, слава богу, так и не превратился. С другой – Серебренников пока тоже остается в статусе свидетеля, но утверждать, что ему ничто не грозит, нельзя даже после нашумевшей путинской ремарки.

В 2006 г., комментируя попадание в СМИ своих «случайных» слов, Путин пожурил журналистов за то, что «их прислали подглядывать, а они подслушивают». И те, кому положено улавливать «сигналы сверху», эту разницу прекрасно понимают. Вот поручение обеспечить права граждан при реновации, данное под телекамеры на совещании с правительством, – это руководство к действию. А «дураки» в разговоре с актером, да еще и в пересказе журналиста – это просто слова. Как говорится в одном бородатом анекдоте про другого национального лидера, «а мог ведь и бритвой полоснуть...»