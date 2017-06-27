Что не так в решении суда по иску «Транснефти» к Сбербанку

Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: От редакции: Декларация о рисках

ПАО «Транснефть» – неквалифицированный инвестор: такой вывод следует из обнародованного на прошлой неделе текста решения Арбитражного суда Москвы по иску компании к Сбербанку о признании недействительной сделки с деривативами. Но выводы могут быть и более общими, причем с большим разбросом – от паралича рынка производных финансовых инструментов (ПФИ) до качественной коррекции регулирования со стороны Центробанка.

Это зависит от решения следующей инстанции (Сбербанк обещал подать апелляцию), а также, вероятно, от неких непубличных причин.

Сделка между Сбербанком и «Транснефтью» была заключена в 2013 г. (условия менялись осенью 2014 г.), в декабре 2014-го из-за резкой девальвации рубля «Транснефть» потеряла почти 67 млрд руб., а в январе 2017-го решила оспорить это в суде. Суд решил, что Сбербанк не раскрыл «полно, достоверно и ясно» информацию об условиях предложенной «Транснефти» сделки, описав ее как «удешевление» расходов по обслуживанию рублевых облигаций, из-за чего у «Транснефти» сложилось неверное представление о степени ее рискованности. То есть суд признал компанию слабой стороной в сделке.

Удивительно, конечно, что одна из крупнейших российских компаний с опытом хеджирования валютных рисков, собственным штатом финансовых аналитиков и возможностью прибегнуть к внешней оценке предлагаемой сделки оказалась такой же неискушенной в вопросах валютных рисков, как и рядовой валютный ипотечник. Это не первое такое решение в практике российского арбитража: довод о финансовой наивности крупных компаний перед лицом банка может стать ходовым (известен кейс «Платинум недвижимость» против Банка Москвы).