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Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: Сбербанк не предупредил «Транснефть»

Сбербанк не сообщил «Транснефти» о рисках

Арбитражный суд Москвы решил, что банк не полностью информировал о производном финансовом инструменте, который использовала «Транснефть»

В пятницу в картотеке судебных дел был опубликован полный текст решения Арбитражного суда Москвы, который 8 июня удовлетворил иск «Транснефти» к Сбербанку. Истец требовал признать недействительной сделку с производными финансовыми инструментами, в результате которой он потерял почти 67 млрд руб.

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