Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: Сбербанк не предупредил «Транснефть»
Сбербанк не сообщил «Транснефти» о рисках
Арбитражный суд Москвы решил, что банк не полностью информировал о производном финансовом инструменте, который использовала «Транснефть»
- Галина Старинская
- / Ведомости
Сбербанк намерен обжаловать решение суда
Андрей Гордеев / Ведомости
В пятницу в картотеке судебных дел был опубликован полный текст решения Арбитражного суда Москвы, который 8 июня удовлетворил иск «Транснефти» к Сбербанку. Истец требовал признать недействительной сделку с производными финансовыми инструментами, в результате которой он потерял почти 67 млрд руб.
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