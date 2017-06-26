Сбербанк не сообщил «Транснефти» о рисках

Арбитражный суд Москвы решил, что банк не полностью информировал о производном финансовом инструменте, который использовала «Транснефть»

Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: Сбербанк не предупредил «Транснефть»

Сбербанк намерен обжаловать решение суда Андрей Гордеев / Ведомости

В пятницу в картотеке судебных дел был опубликован полный текст решения Арбитражного суда Москвы, который 8 июня удовлетворил иск «Транснефти» к Сбербанку. Истец требовал признать недействительной сделку с производными финансовыми инструментами, в результате которой он потерял почти 67 млрд руб.