Теневая экономика станет вариантом нормы

Статья опубликована в № 4354 от 03.07.2017 под заголовком: От редакции: Теневая норма

Высокая доля теневой экономики – следствие плохого качества государственных институтов. Стремление государства вывести экономику из тени за счет ужесточения контроля увеличивает недоверие граждан и бизнеса.

Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА) опубликовала доклад «Выйти из тени», в котором отвела России 4-е место по размеру теневой экономики (39% ВВП, по оценке авторов) после Азербайджана, Нигерии и Украины. Оценка вызывает сомнения, отмечает директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон: производительность труда в теневом секторе ниже, т. е. получается, что уровень неформальной занятости в России выше 50%.