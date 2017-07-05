От редакции
Статья опубликована в № 4356 от 05.07.2017 под заголовком: От редакции: Звонок почтальону

Звонок почтальону Страшнову

Политический ресурс как необходимое условие менеджерского успеха в госбизнесе

Не все эффективные менеджеры одинаково нужны государству. На этой неделе контракт с Дмитрием Страшновым, четыре года проработавшим гендиректором ФГУП «Почта России» и запустившим процесс реформирования службы, не был продлен, причины официально не сообщались.

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