Статья опубликована в № 4356 от 05.07.2017 под заголовком: От редакции: Звонок почтальону
Звонок почтальону Страшнову
Политический ресурс как необходимое условие менеджерского успеха в госбизнесе
- Мария Железнова
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Не все эффективные менеджеры одинаково нужны государству. На этой неделе контракт с Дмитрием Страшновым, четыре года проработавшим гендиректором ФГУП «Почта России» и запустившим процесс реформирования службы, не был продлен, причины официально не сообщались.
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