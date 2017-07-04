Статья опубликована в № 4355 от 04.07.2017 под заголовком: Страшнов больше не доставляет
Что изменилось на «Почте России» при Дмитрии Страшнове
Команда топ-менеджера наладила работу неэффективного госпредприятия, но не диалог с государством
- Кирилл Седов
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Дмитрий Страшнов превратил «Почту России» в бизнес-проект
Максим Стулов / Ведомости
Контракт гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова истек в субботу, 1 июля, и не был продлен. Временно исполняющей обязанности гендиректора ФГУП «Почта России» назначена Ольга Осина. Осина была первым заместителем Страшнова.
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