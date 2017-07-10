От нового гендиректора «Почты России» ждут подготовки к акционированию

Вице-премьер Аркадий Дворкович и министр связи Николай Никифоров в понедельник вечером представили нового руководителя «Почты России» Николая Подгузова Сергей Савостьянов/ТАСС

Вице-премьер Аркадий Дворкович и министр связи Николай Никифоров в понедельник вечером представили нового руководителя «Почты России» Николая Подгузова. По словам Дворковича, опыт работы нового руководителя «Почты» в связке с Росимуществом (в Минэкономразвития) позволит решить проблемы с акционированием госпредприятия. Вице-премьер считает, что государству и обществу не стоит бояться закона об акционировании, который может быть принят в течение года: «Это позволит «Почте» развиваться, сохранив ее в госсобственности».

Дворкович, комментируя ситуацию с выплатой премии Страшнову в размере 95,4 млн руб., заявил, что этот бонус был начислен по закону. Вице-премьер не стал комментировать, будут ли включены бонусы в контракт Подгузова, добавив только, что все будет делаться, «как и раньше, в рамках законодательства». «С моей точки зрения, и раньше все делалось в рамках законодательства. Считаю и надеюсь, что наши правоохранительные органы разберутся и все будет хорошо. Но я не могу за них комментировать», – добавил он (цитата по ТАСС).

По его словам, прежний руководитель «Почты» Дмитрий Страшнов добился серьезных положительных результатов, и это «оценка всего правительства». На вопрос, почему же тогда сменился руководитель ФГУП, Дворкович ответил, что это обычная ротация. Страшнову может быть предложена работа в госструктурах, допустил он.

Николай Подгузов сообщил, что ФГУП будет продолжать работу по превращению почты в дифференцированную компанию, получающую доход от финансовых и розничных услуг. «Но их роль не должна быть гипертрофирована», – заявил он.

Е. Разумный / Ведомости Бывший генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов 1/8 Е. Разумный / Ведомости Вице-премьер Аркадий Дворкович, новый генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов и министр связи Николай Никифоров 2/8 Е. Разумный / Ведомости Бывший генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов, вице-премьер Аркадий Дворкович, новый генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов и министр связи Николай Никифоров 3/8 Е. Разумный/ Ведомости Новый генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов 4/8 Е. Разумный/ Ведомости Бывший генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов и вице-премьер Аркадий Дворкович 5/8 Е. Разумный/ Ведомости Новый генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов 6/8 Е. Разумный / Ведомости Вице-премьер Аркадий Дворкович и министр связи Николай Никифоров 7/8 Е. Разумный / Ведомости Новый генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов и вице-премьер Аркадий Дворкович 8/8

Подгузов подчеркнул, что намерен приложить максимум усилий для того, чтобы «Почта России» качественно выполняла «социальную функцию по предоставлению универсальной почтовой услуги». «И, конечно, мне бы очень хотелось повысить привлекательность работы почтальона. На это я буду тратить все свои силы, опыт и знания, чтобы этого добиться», – отметил новый гендиректор компании. Вместе с тем Подгузов заверил, что кардинальных перестановок в компании ждать не стоит: «Революционных изменений в составе команды предпринимать не хотелось бы».

Бывший замминистра экономического развития Николай Подгузов сменил на посту генерального директора «Почты России» Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 г.

Об отставке Страшнова заговорили в начале этого года. В ноябре 2016 г. Генпрокуратура по итогам проверки сочла незаконной выплату Страшнову премии за 2014 г. в размере 95,4 млн руб. и предложила возбудить уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями». В декабре стало известно о выемке документов в центральном офисе «Почты России» в Москве. Страшнов говорил, что его вознаграждение рассчитано по правилам, установленным правительством. В феврале 2017 г. в СКР были направлены материалы еще одной прокурорской проверки, связанные с размером выплат заместителям Страшнова. А в марте возбуждено уголовное дело в отношении директора департамента Минкомсвязи Ирины Лаптевой. По версии следствия, Лаптева, готовившая трудовой договор с руководителем «Почты России», превысила свои должностные полномочия и рассчитала ему завышенный в 8 раз должностной оклад, а также завысила размер вознаграждения за 2014 г.