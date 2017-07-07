Подгузов назначен на пост гендиректора «Почты России»

Заместитель министра экономического развития Николай Подгузов Сергей Портер / Ведомости

Замруководителя Минэкономразвития Николай Подгузов назначен на должность генерального директора «Почты России», сообщается на сайте Минкомсвязи. Министр связи Николай Никифоров представит Подгузова коллективу «Почты России» в понедельник утром, добавляет представитель ведомства. На этом посту он сменил Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 г.

«Почта России» — крупнейшее предприятие в своей сфере. Сейчас перед компанией стоят глобальные задачи по развитию финансовых услуг в рамках реализации проекта «Почта банк», а также по подготовке к акционированию. Поэтому на данном этапе предприятию необходим руководитель, обладающий опытом работы и в крупных монополиях, и в банковском секторе, — приводит пресс-служба слова Никифорова. — На посту генерального директора «Почты России» Николай Подгузов продолжит изменения, предусмотренные в стратегии развития ФГУП, которую мы утвердили в 2014 г. и положения которой начала реализовывать команда под руководством Дмитрия Страшнова».

Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев рекомендовал Минкомсвязи назначить Подгузова на эту должность. «Вы как заместитель министра экономического развития принимали участие в управлении крупными компаниями, в том числе даже некоторыми монополиями, поэтому у вас есть достаточный опыт, который позволяет мне рекомендовать министру связи [и массовых коммуникаций Николаю Никифорову] назначить вас на должность генерального директора унитарного предприятия "Почта России", - заявил премьер в ходе встречи с Подгузовым в подмосковных Горках.

После окончания МГИМО в 2000 г. Николай Подгузов начал свою карьеру на госслужбе в Министерстве финансов, затем с 2003 по 2012 г. работал в инвестиционном банке «Траст», «Ренессанс капитале» «ВТБ капитале». В 2012 г. занял пост замдиректора департамента экономики и финансов правительства России. Заместителем министра экономического развития он стал в сентябре 2013 г.

Команда Страшнова справилась с кризисом и совершила большой рывок в развитии предприятия, считает замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев. Но поскольку предприятие стратегическое, то «принятие решений по вопросам назначения и прекращения контракта с руководителем почты осуществляется в правительстве», добавляет он.