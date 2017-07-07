Телекоммуникации

Подгузов назначен на пост гендиректора «Почты России»

Замминистра экономического развития на эту должность рекомендовал Медведев

Замруководителя Минэкономразвития Николай Подгузов назначен на должность генерального директора «Почты России», сообщается на сайте Минкомсвязи. Министр связи Николай Никифоров представит Подгузова коллективу «Почты России» в понедельник утром, добавляет представитель ведомства. На этом посту он сменил Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 г.

«Почта России» — крупнейшее предприятие в своей сфере. Сейчас перед компанией стоят глобальные задачи по развитию финансовых услуг в рамках реализации проекта «Почта банк», а также по подготовке к акционированию. Поэтому на данном этапе предприятию необходим руководитель, обладающий опытом работы и в крупных монополиях, и в банковском секторе, — приводит пресс-служба слова Никифорова. — На посту генерального директора «Почты России» Николай Подгузов продолжит изменения, предусмотренные в стратегии развития ФГУП, которую мы утвердили в 2014 г. и положения которой начала реализовывать команда под руководством Дмитрия Страшнова».

Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев рекомендовал Минкомсвязи назначить Подгузова на эту должность. «Вы как заместитель министра экономического развития принимали участие в управлении крупными компаниями, в том числе даже некоторыми монополиями, поэтому у вас есть достаточный опыт, который позволяет мне рекомендовать министру связи [и массовых коммуникаций Николаю Никифорову] назначить вас на должность генерального директора унитарного предприятия "Почта России", - заявил премьер в ходе встречи с Подгузовым в подмосковных Горках.

После окончания МГИМО в 2000 г. Николай Подгузов начал свою карьеру на госслужбе в Министерстве финансов, затем с 2003 по 2012 г. работал в инвестиционном банке «Траст», «Ренессанс капитале» «ВТБ капитале». В 2012 г. занял пост замдиректора департамента экономики и финансов правительства России. Заместителем министра экономического развития он стал в сентябре 2013 г.

Команда Страшнова справилась с кризисом и совершила большой рывок в развитии предприятия, считает замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев. Но поскольку предприятие стратегическое, то «принятие решений по вопросам назначения и прекращения контракта с руководителем почты осуществляется в правительстве», добавляет он.

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