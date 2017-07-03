У «Почты России» сменилось руководство

Осина была первым заместителем нынешнего директора «Почты» Дмитрия Страшнова Пресс-служба «Почта России»/ТАСС

Временно исполняющей обязанности гендиректора ФГУП «Почта России» назначена Ольга Осина. Это в Twitter объявил министр связи Николай Никифоров. Осина была первым заместителем нынешнего директора «Почты» Дмитрия Страшнова. Контракт Страшнова истек в минувшую субботу и, как сообщали источники «Ведомостей», не был продлен.

Страшнов руководил «Почтой» с 2013 г.

Кандидаты на смену

Сейчас решение о том, кто возглавит «Почту России» после Страшнова, не принято. Источники «Ведомостей» называли самым вероятным кандидатом замминистра экономического развития Станислава Воскресенского.

Появился еще один кандидат из этого ведомства – Николай Подгузов, рассказывали источники «Ведомостей». Но его назначение они называли маловероятным.

Также в шорт-лист кандидатов попала бывший зампред правления Сбербанка Светлана Сагайдак, курировавшая в госбанке международный бизнес. 1 марта Сагайдак сказала «Ведомостям», что выполнила все поставленные задачи и готова сконцентрироваться на новой работе.

Еще один кандидат – член правления «Ростеха» Сергей Куликов. В феврале о возможном выборе Куликова в качестве преемника Страшнова сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве и администрации президента.

Выбор затянулся

Из-за большого числа кандидатов чиновники не могут договориться, объясняют задержку собеседники «Ведомостей». Окончательное решение о том, кому руководить «Почтой России», примет президент Владимир Путин, говорят источники издания в нескольких федеральных ведомствах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил «Ведомостям», что решение находится в компетенции правительства. Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова сказала, что не готова комментировать вопрос кадровых изменений в «Почте России». Представители Минкомсвязи и Минэкономразвития отказались от комментариев.

До прихода нынешнего менеджмента предприятие много лет разваливалось и, говоря прямо, во многих случаях разворовывалось, говорит замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев. Команда Страшнова справилась с кризисом и совершила большой рывок в развитии предприятия, считает он. Но поскольку предприятие стратегическое, то «принятие решений по вопросам назначения и прекращения контракта с руководителем почты осуществляется в правительстве», добавляет он.

Спорная премия

Об отставке Дмитрия Страшнова заговорили в начале этого года. В ноябре 2016 г. Генпрокуратура по итогам проверки сочла незаконной выплату Страшнову премии за 2014 г. в размере 95,4 млн руб. и предложила возбудить уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями». В декабре стало известно о выемке документов в центральном офисе «Почты России» в Москве. Страшнов говорил, что его вознаграждение рассчитано по правилам, установленным правительством. В феврале 2017 г. в СКР были направлены материалы еще одной прокурорской проверки, связанные с размером выплат заместителям Страшнова. А в марте возбуждено уголовное дело в отношении директора департамента Минкомсвязи Ирины Лаптевой. По версии следствия, Лаптева, готовившая трудовой договор с руководителем «Почты России», превысила свои должностные полномочия и рассчитала ему завышенный в 8 раз должностной оклад, а также завысила размер вознаграждения за 2014 г.

В подготовке статьи участвовали Светлана Бочарова и Елизавета Базанова