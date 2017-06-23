«Почту России» может возглавить замминистра экономического развития Воскресенский

Контракт действующего руководителя истекает 1 июля Е. Разумный / Ведомости

Директор «Почты России» Дмитрий Страшнов покинет свое кресло в конце июня, рассказали «Ведомостям» два его знакомых и два федеральных чиновника. Контракт действующего руководителя топ-менеджера истекает 1 июля. По их словам, на его место сейчас есть несколько кандидатов и преемник будет определен на следующей неделе. Основным претендентом на должность собеседники «Ведомостей» называют замминистра экономического развития Станислава Воскресенского. Инициатором его назначения выступает вице-премьер и куратор сферы телекома в правительстве Аркадий Дворкович, уточняют они.

С 2012 по 2014 г. Воскресенский был заместителем полпреда президента в Северо-Западном округе, где отвечал за развитие Калининградской области. После Воскресенский снова вернулся на пост замруководителя Минэкономразвития, где курировал продвижение экономических интересов России в Азиатско-Тихо­океанском регионе.

Есть такие интересы и у «Почты России» - например, организация транзита международной почты из Китая в Европу по территории России. О планах «Почты России» сформировать «мощный почтово-логистический рукав» между Азией и Европой рассказывал «Ведомостям» Дмитрий Страшнов. Совместно с РЖД и ее китайскими коллегами ФГУП планирует реализовать проект по запуску регулярного почтового состава по маршруту Пекин – Москва – Берлин. По предварительным расчетам, время прохождения этого маршрута займет около 10 дней, рассказывал Страшнов. Секретариатом российской части межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству руководит Воскресенский.

Есть и другие претенденты на этот пост, говорят собеседники «Ведомостей». По их словам, в шорт-лист кандидатов попали бывший зампред правления Сбербанка Светлана Сагайдак, курировавшая в госбанке международный бизнес. 1 марта Сагайдак сказала «Ведомостям», что выполнила все поставленные задачи и готова сконцентрироваться на новой работе.

Еще один кандидат – член правления «Ростеха» Сергей Куликов. В феврале о возможном выборе Куликова в качестве преемника Страшнова сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве и администрации президента.

Все кандидаты согласовывались с Дмитрием Медведевым, сообщила представитель премьера Наталья Тимакова, но конкретных персоналий не раскрыла. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможной отставке Страшнова и возможном назначении на его место Воскресенского правительству. Представитель Аркадия Дворковича отказался от комментариев. Так же поступили представители Минкомсвязи и Минэкономразвития.