Кремль проверит трех губернаторов и «Почту России»

Во время прямой линии ведущие зачитали жалобу почтальона на зарплату в 3600 руб. Алексей Куденко / РИА Новости

Контрольное управление президента проведет проверки в Орловской и Самарской областях, а также в Ханты-Мансийском округе в связи с жалобами, поступившими на прямую линию президента. Кроме того, сотрудники управления проверят и «Почту России». Соответствующие поручения в пятницу, 23 июня, дал президент Владимир Путин. О результатах проверок президент хочет знать к 1 октября.

Что проверит Кремль в Орловской области

В Орловской области проверяющие будут выяснять, как соблюдаются права льготников на бесплатное обеспечение лекарствами, следует из текста поручений по итогам прямой линии, опубликованных на сайте Кремля

Во время прямой линии 15 июня жительница Орла Клавдия Ставцева пожаловалась Путину на нарушение региональными властями своего права на бесплатное получение жизненно необходимых препаратов. По словам женщины, она не получает положенных ей лекарств в течение полугода; чиновники объясняют, что средств, которые на одного федерального льготника выделяет госбюджет, на обеспечение лекарствами не хватает. О начале проверки в связи с этой жалобой сразу же объявило управление Следственного комитета по Орловской области.

Сразу после прямой линии с Путиным Ставцевой позвонил губернатор Орловской области Вадим Потомский, рассказала собеседница президента радио «Говорит Москва». Глава региона похвалил женщину за то, что обнародовала проблему нехватки средств на обеспечение лекарствами именно федеральных льготников, рассказала Ставцева. По ее словам, проблема с обеспечением ее лекарствами решена, но поданный ранее судебный иск к властям она отзывать не намерена.

Что будут искать в Самарской области

В Самарской области Контрольное управление президента проверит соблюдение прав граждан на получение социальной поддержки, сказано в поручении Путина. Во время прямой линии жалобу на губернатора Самарской области Николая Меркушкина Путин выбрал из многих сам и зачитал в эфире: автор жалобы сообщил, что «Меркушкин лишает федеральных ветеранов пособий». Путин, по его словам, «не понял, как это любой губернатор... может прекратить выплаты федеральным льготникам». «Я обязательно проверю. Просто хочу, чтобы знали, что я обратил внимание на этот вопрос», – обещал президент.

По сообщениям СМИ, ранее в Самарской области была отменена ежемесячная денежная выплата работающим ветеранам войны и труда, а также ветеранам, чьи пенсии превышают 19 500 руб. Руководитель департамента информационной политики правительства региона Илья Чернышев после прямой линии пояснил, что таким образом введен «критерий нуждаемости» при получении мер социальной поддержки. Принять такое решение региональным властям позволил принятый в 2015 г. федеральный закон, отметил Чернышев. По подсчетам властей, выплат должны лишиться около 175 000 льготников; экономия регионального бюджета оценивалась в 792 млн руб. Эти средства должны быть перераспределены нуждающимся: в частности, пособие малоимущим увеличено почти в 3,5 раза, отмечал Чернышев.

Но отмена выплат ветеранам вызвала большой резонанс и акции протеста в Самарской области. В том числе из-за этих протестов Кремль планировал отправить Меркушкина в отставку весной этого года, сообщало РБК. Два близких к Кремлю собеседника «Ведомостей» подтверждают, что Меркушкин действительно находится в числе «подвешенных» губернаторов. Но самарский губернатор уже доказал, что способен обеспечить приемлемые для Кремля результаты на выборах, а никто из его потенциальных сменщиков таких гарантий дать не может, объясняют собеседники «Ведомостей» несостоявшуюся до сих пор отставку Меркушкина.

Что не так в ХМАО

Поводом для проверки кремлевского Контрольного управления в ХМАО стал жесткий вопрос присутствовавшего в зале с Путиным юноши Данилы Прилепы из Нефтеюганска. Он сообщил президенту, что тот подрывает доверие граждан «показными посадками под домашний арест» коррумпированных чиновников. Вопрос борьбы с коррупцией касается лично его семьи, пояснил молодой человек: вопреки закону, который дает сотрудникам полиции право на приобретение жилья за счет субсидии, в ХМАО за последние пять лет субсидии получили лишь 90 семей из 1000.

Контрольное управление президента проверит обеспечение жильем полицейских ХМАО, в том числе участковых, следует из поручения Путина. Это будет уже третья проверка в округе, начатая после прямой линии с президентом: свои проверки уже ведут СКР и прокуратура. Правоохранительные органы изучают программу переселения жителей строительных вагончиков на территории округа.

Чем «Почта России» заинтересовала Кремль

Путина интересует, как формируется зарплата почтальонов и показатели средней зарплаты работников «Почты России» по регионам. Во время прямой линии ведущие зачитали жалобу почтальона на зарплату в 3600 руб. Путин в эти цифры не поверил, заметив, что они значительно уступают действующему минимальному размеру оплаты труда (7500 руб.).

В четверг, 22 июня, Роструд объявил, что разоблачил жаловавшегося Путину почтальона: 3600 руб. в «Почте России» получают лишь те, кто работает на полставки – меньше восьми часов в день.

Ранее претензии к зарплатам и премиям менеджмента «Почты России» появились у Генпрокуратуры и СКР. В конце 2016 г. Генпрокуратура обвинила руководителя госпредприятия Дмитрия Страшнова в незаконном получении вознаграждения в размере 95,4 млн руб., в феврале 2017 г. московская прокуратура попросила СКР возбудить уголовное дело в связи с выплатой премий в 270 млн руб. заместителям Страшнова. В марте 2017 г. СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении директора департамента Минкомсвязи Ирины Лаптевой, которая рассчитала Страшнову в восемь раз завышенный должностной оклад.

Неудобные вопросы и просьбы, на которые не ответил Путин во время прямой линии