Роструд разоблачил почтальона, который жаловался Путину на низкую зарплату

Почтальон, который на прямой линии с президентом пожаловался Владимиру Путину на низкую зарплату, оказывается, работает на полставки, сообщил ТАСС руководитель Роструда Всеволод Вуколов. В ходе трансляции ведущие зачитали президенту сообщение почтальона, который утверждал, что в мае получил 3600 руб. Путин на это напомнил, что федеральный закон запрещает определять зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ составляет 7500 руб.).

«Мы после прямой линии поговорили с руководством "Почты России" и выяснили, что 3600 руб. получают почтальоны, которые работают на полставки. То есть эти работники работают не целый восьмичасовой день, а только половину рабочего времени», - сказал Вуколов. Он добавил, что в среднем почтальоны получают зарплату в 14 000 руб.