Детали / Человек недели
Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Человек недели: Дарья Старикова

Ужасный диагноз Дарьи Стариковой и не только

Здравоохранение – как в проклятые 1990-е

Дарья Старикова, девушка из города Апатиты с онкологическим заболеванием в четвертой стадии, т. е. со множественными метастазами, была уже в реанимации, когда губернатор Мурманской области Марина Ковтун примчалась в Апатиты срочно поднимать упавшее здравоохранение.

Дорого, видать, далась Дарье прямая линия с президентом. Здоровому человеку вообще трудно представить, как себя чувствует онкологический больной, такой, как Дарья. Мы, к сожалению, много о ее страдании узнали, потому что по телевидению показали выписку из истории ее болезни; мне кажется, медицинская этика тут не была соблюдена, но сейчас это неважно.

Отдельно можно подумать о чуткости организаторов выхода Дарьи Стариковой в эфир – но, наверное, она согласилась на это испытание, пожертвовала собою, потому что надеялась не себе, а другим, будущим страдальцам устроить приемлемое существование в родных Апатитах.

Примерить на себя страшно. Совсем молодая девушка, красавица, планирует жизнь, но мешают надоедливые боли – врачи объясняют, что это спина, назначают то уколы, то массаж, то еще чего-нибудь; она, наверное, в тот момент кажется себе невезучей: что ж такое, никак медицина не поможет! Однако болезнь развивается, и вот кровотечение, экстренная госпитализация и наконец диагноз!

Господи, как это вместить в себя? Человек смертен, но человек не думает, что смертен; он думает о тяготах завтрашнего утра и грядущей поездке в отпуск, радуется дешевой покупке и сердится на детей, кино вот хорошее посмотрел, или любимый ласково обнял. А тут все мысли – только об ужасном диагнозе.

Надеюсь и молюсь, чтобы Дарье Стариковой кремлевское вмешательство действительно помогло, чтобы она снова могла планировать свою длинную жизнь; но – прошу прощения за банальность! – сколько же таких людей, молодых и старых, мужчин и женщин, страдает в России? Здравоохранение – это система, и именно на систему надежды нет. Пациента, к сожалению, видно только тогда, когда за него кто-нибудь вступится, не обязательно президент: это могут быть и чиновники рангом пониже (знаю медицинскую историю с прекрасным финалом, который обеспечила одна вице-премьер), и просто хорошие знакомства, и большие деньги; собственно, и президент, отвечая Дарье Стариковой, рассказал, как перевел больного отца в больницу получше.

Из этого воспоминания президента можно, например, сделать вывод, что с середины 1990-х гг. система принципиально не изменилась.

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Комментарии  ()
Кандид
07:42 19.06.2017
Я полагаю, что наша общедоступная медицина сегодня ничуть не лучше, чем она была в 90-е. Она системно деградирует. Людям без денег рассчитывать на качественную медицинскую помощь незачем. Из всех моделей организации медицины мы выбрали наихудшую, при которой даже то немногие средства, которые есть в системе, расходуются неэффективно. Наши страховые компании являются монополиями, которым глубоко наплевать и на врачей, и на больных. Правду наши чиновники от медицины говорить не хотят. Не надо никаких глубокомысленных теорий, надо просто сопоставить цену за прием первичного больного у платного врача и бесплатного в поликлинике, за которого платит страховая компания. И всё станет ясно. Общедоступная медицина очень плохо финансируется, забита бедными пациентами, которые ей совсем не интересны и не нужны. Врачи в поликлиниках зарабатывают мало, чтобы выжить, подрабатывают в платных, самые самоотверженные работают еще в стационарах, набирают ночные дежурства. Дорогие соотечественники берегите здоровье, ведите правильный образ жизни, только это может продлить вам жизнь. Ну,а тем, кто серьезно заболел, ищите деньги или детей, родственников или друзей, живущих в столицах, которые вас зарегистрируют у себя и помогут попасть в хорошую клинику, там такие есть.
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