Статья опубликована в № 4354 от 03.07.2017 под заголовком: «Почта России» не получила документы на гендиректора
Гендиректора «Почты России» уведомили об отставке
Новый руководитель не выбран, в список кандидатов добавился замминистра экономразвития Николай Подгузов
- Кирилл Седов,
- Елизавета Серьгина
- / Ведомости
Дмитрий Страшнов проработал в «Ппочте России» четыре года
Максим Стулов / Ведомости
На прошлой неделе Минкомсвязи направило генеральному директору «Почты России» Дмитрию Страшнову письмо с уведомлением о расторжении контракта. Об этом «Ведомостям» рассказал чиновник профильного ведомства. Информацию подтвердил человек из окружения Страшнова. Но, по словам обоих, за этим должен последовать приказ Минкомсвязи о назначении нового руководителя. К вечеру воскресенья он, по словам собеседников «Ведомостей», подписан не был. Страшнов покинет свой пост в конце июня, рассказывали «Ведомостям» два его знакомых и два федеральных чиновника. Контракт топ-менеджера истек 1 июля.
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