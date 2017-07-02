Гендиректора «Почты России» уведомили об отставке

Статья опубликована в № 4354 от 03.07.2017 под заголовком: «Почта России» не получила документы на гендиректора

Дмитрий Страшнов проработал в «Ппочте России» четыре года Максим Стулов / Ведомости

На прошлой неделе Минкомсвязи направило генеральному директору «Почты России» Дмитрию Страшнову письмо с уведомлением о расторжении контракта. Об этом «Ведомостям» рассказал чиновник профильного ведомства. Информацию подтвердил человек из окружения Страшнова. Но, по словам обоих, за этим должен последовать приказ Минкомсвязи о назначении нового руководителя. К вечеру воскресенья он, по словам собеседников «Ведомостей», подписан не был. Страшнов покинет свой пост в конце июня, рассказывали «Ведомостям» два его знакомых и два федеральных чиновника. Контракт топ-менеджера истек 1 июля.