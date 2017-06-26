Почтальон экономического развития

Директор «Почты России» Дмитрий Страшнов покинет свой пост в конце июня Максим Стулов / Ведомости

Директор «Почты России» Дмитрий Страшнов покинет свой пост в конце июня, рассказали «Ведомостям» два его знакомых и два федеральных чиновника. Контракт топ-менеджера истекает 1 июля. По их словам, на его место сейчас есть несколько кандидатов и преемник будет определен на следующей неделе. Основным претендентом на должность собеседники «Ведомостей» называют замминистра экономического развития Станислава Воскресенского. Инициатором его назначения выступает вице-премьер и куратор сферы телекома в правительстве Аркадий Дворкович, уточняют они. В пятницу о возможной замене также сообщил ТАСС.