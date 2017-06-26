Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: Почтальон экономического развития

Почтальон экономического развития

Вместо Дмитрия Страшнова «Почту России» может возглавить замруководителя Минэкономразвития Станислав Воскресенский
  • Кирилл Седов,
  • Елизавета Серьгина,
  • Маргарита Папченкова
  • / Ведомости

Директор «Почты России» Дмитрий Страшнов покинет свой пост в конце июня, рассказали «Ведомостям» два его знакомых и два федеральных чиновника. Контракт топ-менеджера истекает 1 июля. По их словам, на его место сейчас есть несколько кандидатов и преемник будет определен на следующей неделе. Основным претендентом на должность собеседники «Ведомостей» называют замминистра экономического развития Станислава Воскресенского. Инициатором его назначения выступает вице-премьер и куратор сферы телекома в правительстве Аркадий Дворкович, уточняют они. В пятницу о возможной замене также сообщил ТАСС.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике