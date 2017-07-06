Детали / Компания недели
Статья опубликована в № 4357 от 06.07.2017 под заголовком: Компания недели: «Газпром»

«Газпрому» придется побороться за китайский рынок газа

Желающих поделить его более чем достаточно

Компании, занимающиеся сжиженным природным газом (СПГ), наступают «Газпрому» на пятки. Публично предправления Алексей Миллер сравнивает влияние СПГ на газовый рынок с влиянием несостоявшейся сланцевой революции. Но перспектива конкурировать с производителями СПГ «Газпрому» явно внушает опасения – раз компания торопится исполнять контракт с CNPC и не пользуется возможностью отложить его на два года. Построено уже 800 км «Силы Сибири»; трубопровод – по договору – заработает 20 декабря 2019 г., а значит, почти в 2 раза больше (1356 км) нужно построить за два года, а не за четыре, как можно было раньше.

Форсирование проекта говорит о двух вещах. Во-первых, «Газпрому» жизненно необходимо на деле продемонстрировать Китаю свою надежность как партнера – тогда, возможно, китайцы решатся на конкретные договоренности по другим проектам, например поставке газа по трубопроводу Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Не случайно же Миллер будто бы вскользь упомянул, что переговоры об условиях поставки российского газа с Дальнего Востока осенью перейдут в завершающую стадию – а идут они к ней уже три года.

А во-вторых, экспорт газа в ЕС существенно уже не вырастет – даже несмотря на падение добычи в Европе – и, значит, китайский рынок нужен «Газпрому» больше, чем Китаю российский газ. Миллер может говорить, что в ближайшие несколько лет потребление газа в Китае выйдет на уровень 300 млрд куб. м, но есть и другие, менее радужные прогнозы: 290 млрд (China Energy Research Society) или даже 257 млрд (американское Агентство энергетической информации). Министерство природных ресурсов Китая ожидало потребления 230 млрд куб. м газа еще в 2015 г. – вышло меньше 200 млрд; пессимистический прогноз CNPC – 269 млрд куб. м.

В любом случае китайский рынок не резиновый, желающих поделить его более чем достаточно. Австралийцы, по прогнозу Platts Analytics, к 2019 г. смогут поставлять 80 млн т СПГ в год (56,8 млн т в 2016 г.). Катар готов довести экспорт СПГ до 100 млн т в год приблизительно к тому же сроку, это на 30% больше, чем сейчас. А еще администрация американского президента Дональда Трампа объявляет, что вот-вот наступит золотая эра в энергетической политике США и ведущим мировым экспортером СПГ станут именно они. И подкрепляет заявление соглашением, которое дает южнокорейской Korea Gas Corp. 25 млрд полновесных причин в долларовом эквиваленте быть заинтересованной в развитии СПГ-проектов на Аляске, в Техасе и Луизиане. Между Сеулом и Шанхаем, расположенным на восточном побережье Китая, менее 900 км. СПГ-танкер проходит такое расстояние за 27 часов, которые вряд ли лишат китайский рынок привлекательности. А еще у Китая есть труба из Мьянмы, Туркмении и возможность поставок из Казахстана. То есть китайцы, как часто бывает, окажутся в самом выгодном положении и смогут делать выбор, из какого источника черпать газ.

У «Газпрома» такого богатства выбора нет. Китай для него – главная возможность серьезно увеличивать экспортные поставки, если не единственная. Поэтому бороться за свои позиции на китайском рынке «Газпрому» приходится уже сейчас, пусть даже и идя ради этого на какие-то уступки. Следующего шанса может просто не быть.-

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