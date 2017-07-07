От редакции
Статья опубликована в № 4358 от 07.07.2017 под заголовком: От редакции: И все-таки он вертится

И все-таки он вертится

Устоит ли в третьем диссовете концепция истории от Владимира Мединского
  • Мария Железнова,
  • Андрей Синицын

Сегодня диссертационный совет при Белгородском госуниверситете приступит к рассмотрению заявления историков Вячеслава Козлякова и Константина Ерусалимского и эксперта «Диссернета», филолога-латиниста Ивана Бабицкого о лишении министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук за ненаучность его диссертации «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV – XVII вв.».

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