Статья опубликована в № 4358 от 07.07.2017 под заголовком: От редакции: И все-таки он вертится
И все-таки он вертится
Устоит ли в третьем диссовете концепция истории от Владимира Мединского
- Мария Железнова,
- Андрей Синицын
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Сегодня диссертационный совет при Белгородском госуниверситете приступит к рассмотрению заявления историков Вячеслава Козлякова и Константина Ерусалимского и эксперта «Диссернета», филолога-латиниста Ивана Бабицкого о лишении министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук за ненаучность его диссертации «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV – XVII вв.».
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