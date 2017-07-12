Конец особого пути татар

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Татарстан – единственный регион, у которого сохранился договор о разграничении полномочий с Россией. Его действие истекает 11 августа, и Кремль, как сообщает РБК, продлевать его или подписывать новый не намерен. Госсовет Татарстана, впрочем, принял обращение к Владимиру Путину с просьбой сохранить статус президента республики и создать комиссию для обсуждения правовых вопросов (см. статью на стр. 02).

В 1994 г. республика стала первым регионом, с которым федеральный центр заключил подобный договор (к 2001 г. их уже было 42). Его подписали Борис Ельцин и Минтимер Шаймиев, получивший статус президента республики, а Татарстан – свое законодательство, налоги и гражданство. «Власти республики использовали этот договор в качестве доказательства особого статуса и равноправных отношений, – говорит политолог Аббас Галлямов. – Это способствовало развитию локального патриотизма, ощущению избранности».

Владимир Путин в 2001 г. взял курс на централизацию федеральной власти: права регионов были унифицированы, их законодательство приведено в соответствие с федеральным, и к 2006 г. действие всех договоров было прекращено. Кроме одного – в 2007 г. Путин все-таки подписал договор с собиравшимся уходить Шаймиевым, но от былых полномочий у Татарстана осталось только право выдавать паспорт с вкладышем на татарском и решать совместно с Москвой вопросы, связанные с особенностями республики. Преференций, включая налоговые, республика лишилась, но сохранила статус. «Шаймиеву было тогда сказано, что это последнее продление договора», – утверждает политолог Евгений Минченко со ссылкой на тех, кто готовил договор.