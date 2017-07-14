Просто убийство просто Немцова

Даже после приговора мы ничего не знаем о мотивах и заказчиках

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Суд по делу об убийстве Бориса Немцова завершен. Исполнители осуждены по ст. 105 Уголовного кодекса «Убийство» – просто убийство, хотя и заказное и по предварительному сговору. Вопрос о переквалификации дела на ст. 277 УК «Посягательство на жизнь государственного и общественного деятеля» был отвергнут еще на предварительном заседании суда год назад.

Гособвинение тогда сочло, что Немцов, один из лидеров внесистемной оппозиции и яростный критик Кремля, был просто обывателем. И не только гособвинение: «чуть более чем среднестатистический гражданин» по уровню политического влияния – так вскоре после убийства охарактеризовал Немцова пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Присяжные решили, что подсудимые виновны и не заслуживают снисхождения. Судья Московского окружного военного суда Юрий Житников вынес приговор заметно менее суровый, чем просило гособвинение (в частности, пожизненного заключения для Заура Дадаева, которого присяжные сочли непосредственным исполнителем заказа). Дадаев осужден на 20 лет колонии строгого режима, другие участники – на сроки от 11 до 19 лет колонии строгого режима, из которых два года они уже отбыли за время суда и следствия. Еще один предполагаемый соучастник убийства – Беслан Шаванов погиб при попытке задержания в Грозном в марте 2015 г. По словам одного из осужденных (позднее он от своих слов отказался), именно Шаванов стрелял в Немцова.