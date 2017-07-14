Как узнать о предках
- Владимир Рувинский,
- Андрей Синицын
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Память о предках в России зачастую штамп, на оттиске которого мифологизированная версия государственного прошлого. Но интерес к своей родовой истории есть у многих.
Большинство россиян, как следует из опроса, проведенного «Ромиром» в мае 2017 г., историю своей семьи знают крайне приблизительно или не знают вообще. У 78% опрошенных нет семейного архива; из тех, у кого он есть, регулярно пополняют его только 5%. Семейная память, если опираться на данные опроса, обрывается на третьем поколении: имена всех своих прабабушек и прадедушек знают только 9%.
«Советский период – время относительного беспамятства, когда людям зачастую приходилось переписывать, замалчивать свою семейную историю», – отмечает социолог Дарья Хлевнюк. Семейная история терялась не только в репрессиях, но и в войнах, голоде, переселении из деревни в город. «Огромная часть личной памяти, которую невозможно найти в архивах, к сожалению, утрачена», – сокрушается Хлевнюк. 1990-е годы стали для России временем социальных и экономических пертурбаций, что тоже мешало фиксации семейной истории и развитию самой практики сохранения семейной истории.
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