Налог на Ирину Яровую
- Мария Железнова
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Операторы мобильной связи ищут, с кем поделить расходы на исполнение закона Яровой об обязательном хранении трафика всех абонентов за полгода. В заключении рабочей группы РСПП, созданной для поиска решения, два варианта: попросить доплатить государство или же попросить доплатить пользователей. Но это только иллюзия выбора.
За закон Яровой заплатят именно пользователи, вопрос только в форме: или косвенно – налогами, которые пойдут на софинансирование программы со стороны государства, или напрямую – за счет повышения тарифов и введения отдельного целевого платежа.
Как утверждают операторы связи и интернет-провайдеры, собственных средств на создание инфраструктуры под хранение такого объема информации им не хватит. Общий годовой доход российских операторов, по данным Минкомсвязи, составил в 2016 г. 1,113 трлн руб., на исполнение закона Яровой, по оценке РСПП, они должны будут к 1 января 2019 г. потратить 17,583 трлн руб. Даже если это не окончательная оценка, масштаб разрыва между требуемыми расходами и имеющимися доходами очевиден. По расчетам экспертов РСПП, реализация закона в нынешнем его виде будет означать рост тарифов на услуги мобильной связи на 180%, на проводной интернет – на 1257%. Но такой рост политически неприемлем: мобильной связью в России пользуются абсолютно все, в том числе и малообеспеченные.
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