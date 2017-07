Зачем нужны рейтинги университетов

В последние годы рейтинги стали важным атрибутом глобального рынка образовательных услуг. И хотя ни один из них не может предложить объективной картины, нельзя не согласиться с тем, что этот инструмент сегодня формирует социальную реальность.

Основным фактором конкурентного успеха университета является его репутация на национальном и международном образовательных рынках. В этом процессе рейтинги играют ключевую роль: попадая в мировой или национальный рейтинг на ведущие места, университет резко повышает свою привлекательность не только для абитуриентов, но также для работодателей, инвесторов и государства, которое может обеспечить его дополнительными субсидиями.

Высокие позиции вуза на глобальном уровне представляют собой серьезный вклад в формирование имиджа страны, а по мере глобализации рынка образовательных услуг обеспечивают рост уровня человеческого капитала в регионе, привлечение инвестиций, а также увеличивают долю образовательных услуг в структуре экспорта страны. Оснований для этого достаточно: по данным экспертов Всемирного доклада по мониторингу образования и Международного института планирования образования при ЮНЕСКО, в настоящее время более чем из 200 млн студентов мира по зарубежным университетам активно перемещается около 4 млн человек. При этом на долю России пока приходится лишь 5% от общего количества иностранных студентов, в то время как США и Великобритания привлекают около 40% иностранных студентов, а Германия и Франция – до 9%.

Основными показателями эффективности и качества университета в большинстве рейтингов является результативность его деятельности по таким направлениям, как образование, наука, интернационализация и коммерциализация. Однако, несмотря на видимую схожесть, рейтинги довольно сильно различаются – набором, числом оцениваемых индикаторов, а также системой весовых коэффициентов и т. д. Серьезные расхождения можно увидеть на примере глобальных и национальных рейтингов. К примеру, индекс цитирования (научных статей) в одном из самых авторитетных рейтингов мира, QS WUR, весит 30%, а в конкурирующем рейтинге THE WUR на тот же самый индекс приходится всего 20%. Если национальный рейтинг РА «Эксперт», являясь одним из рекордсменов по количеству показателей качества научных исследований, оперирует 16 критериями, то мировой рейтинг ARWU использует для этого всего три параметра (справедливости ради нужно сказать, что российские рейтинги подходят к ранжированию намного более детально, чем их западные коллеги, которые ориентируются на создание более простого и понятного для пользователя продукта).

История рейтингов

Рейтингам университетов мира более 30 лет: в 1983 г. журнал US News and World Report начал публиковать ежегодные рейтинги «Лучшие колледжи Америки». Первые международные рейтинги университетов появились в 2003 г., став объектом пристального внимания не только вузов, но также правительств и общественности разных стран. Сегодня существует несколько сотен национальных рейтингов, зарегистрированных IREG-обсерваторией по академическому ранжированию и превосходству, а также не менее 10 престижных мировых рейтингов (их количество увеличивается с каждым годом). В число наиболее популярных и признанных мировым сообществом глобальных рейтингов входят академический рейтинг университетов мира (The Academic Ranking of World Universities – ARWU), QS World University Rankings, рейтинг британского еженедельника The Times Higher Education (ТНЕ WUR), набирающий вес Шанхайский рейтинг и т. д. Присоединение в 2003 г. России к Болонскому процессу (и последовавшая за этим реформа системы высшего образования с учетом мировых стандартов) положило начало выходу российских вузов на мировой рынок образовательных услуг, где им предстояло соперничать с зарубежными университетами. Практически в это же время в России появились свои, национальные, рейтинги. С 2005 по 2007 г. официальный рейтинг среди университетов России проводило Министерство образования. В 2008 г. взамен «официального документа» появился национальный рейтинг, осуществляемый независимым рейтинговым агентством «РейтОР», с 2009 г. – рейтинг ИА «Интерфакс», а в 2012 г. началась публикация рейтинга вузов «Эксперт РА».