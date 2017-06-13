Какие вузы заканчивали топ-менеджеры 370 крупнейших российских компаний

Лидер списка – МГУ им. Ломоносова, его окончили 213 членов правления Е. Разумный / Ведомости

Из 370 компаний 33% относятся к промышленности, 32% – к оптовой и розничной торговле, 9% – банки и страхование, 7% занимаются инжинирингом и строительством, объясняет Алексей Ходырев, исполнительный директор направления «Рейтинги университетов» РА «Эксперт».

В первой двадцатке шесть федеральных университетов, шесть финансово-экономических и восемь известных технических вузов. Лидер списка – МГУ им. Ломоносова, его окончили 213 членов правления. В первую пятерку вошли Финансовый университет, РАНХиГС, РЭУ им. Плеханова и МГИМО (169, 149, 93 и 76 членов правления были выпускниками этих вузов соответственно). Восемь технических вузов в первой двадцатке занимают места пониже: МАИ – 7-е место, МГТУ им. Баумана – 8-е, МЭИ – 10-е, МФТИ – 16-е, а РГУ нефти и газа им. Губкина разделил 17-е место с ГУ ВШЭ. Хорошие позиции в рэнкинге занимают университеты промышленных центров Урала и Сибири: Уральский в Екатеринбурге (9-е место), Сибирский в Красноярске (12-е) и Казанский (15-е место). Эксперты объясняют это значительной долей местных кадров в правлениях крупнейших компаний – из металлургического и оборонного секторов Красноярского края и Урала, а также из нефтегазового сектора Татарстана и Башкирии.

Константин Борисов, гендиректор Support Partners, отмечает неожиданно высокое 7-е место в рэнкинге у МАИ, который сейчас котируется ниже, чем в советские времена. Он полагает, что из этого вуза вышла старая гвардия высших руководителей авиационно-космической и военной отраслей. А вот сравнительно низкое 17-е место ГУ ВШЭ он объясняет тем, что выпускники Вышки пока слишком молоды, чтобы возглавлять крупнейшие российские компании.