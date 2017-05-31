Карьера
Статья опубликована в № 4332 от 31.05.2017 под заголовком: Талантливые останутся без работы

Ни один россиийский вуз не попал в список инновационных университетов Европы

Но качество отечественных разработок тут ни при чем

Исследователи особо отметили высокий уровень российских инновационных разработок. Но попутно выяснили, что команды российских проектов часто не умеют работать с венчурными фондами и не могут вывести свои разработки на рынок. Кроме того, студенты, которые эти инновации разрабатывают, далеко не всегда оправдывают ожидания работодателей и, как результат, почти никогда не устраиваются в компанию, для которой создавали проект. Талантливый выпускник остается без работы и не может дальше реализовать свой потенциал.

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