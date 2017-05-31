Статья опубликована в № 4332 от 31.05.2017 под заголовком: Талантливые останутся без работы
Ни один россиийский вуз не попал в список инновационных университетов Европы
Но качество отечественных разработок тут ни при чем
- Алексей Полоротов
- / Для Ведомостей
Некоторым университетам удалось наладить сотрудничество с крупными компаниями и совместно готовить будущих специалистов, хотя и без гарантии трудоустройства
Википедия / ИТМО
Исследователи особо отметили высокий уровень российских инновационных разработок. Но попутно выяснили, что команды российских проектов часто не умеют работать с венчурными фондами и не могут вывести свои разработки на рынок. Кроме того, студенты, которые эти инновации разрабатывают, далеко не всегда оправдывают ожидания работодателей и, как результат, почти никогда не устраиваются в компанию, для которой создавали проект. Талантливый выпускник остается без работы и не может дальше реализовать свой потенциал.
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